Ломаченко звільнився з армії за сімейними обставинами: що відомо про дружину та дітей боксера

Боксер може вільно виїжджати з України

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) звільнився з армії. Це сталося після того, як у боксера з’явилася третя дитина.

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Відповідний коментар Шатернікова дала на каналі twitch Максима Діденка. За її словами, у Василя з’явилася донька Таєчка. "Телеграф" розповідає, що відомо про сім’ю знаменитого боксера.

Я поясню. Він був добровольцем, підписав контракт на початку війни, був солдатом військової частини... Я пам’ятала навіть цифри – номер військової частини. Нині вже понад два роки я не оформляла ці виїзди. І коли в нього народилася Таєчка, його третя дочка, прекрасна дівчинка, то відповідно до законодавства він звільнився з армії і зараз не є військовим. Аліна Шатернікова

Попри свою публічність, Василь не часто виставляє свою сім’ю на показ. Олена Ломаченко (у дівоцтві Жорняк), дружина боксера, веде непублічне життя. Вона, як і її чоловік, народилася у Білгороді-Дністровському (Одеська область). У юності вона досягла серйозних успіхів у спортивній акробатиці: стала майстром спорту та здобула срібну медаль чемпіонату Європи.

Олена та Василь Ломаченко/Фото: xsport.ua

Олена Ломаченко/Фото: xsport.ua

Олена Ломаченко/Фото: xsport.ua

Майбутнє подружжя познайомилося ще дітьми — їм було по 10 років, коли вони зустрілися у спортзалі. Майбутню дружину Василя тренувала його мати Тетяна Ломаченко, яка також працювала і зі своєю дочкою Анастасією.

Анастасія Ломаченко (ліворуч) та Олена Жорняк (праворуч) – срібні призери чемпіонату Європи, 2005 рік/Фото: bessarabiainform.com

Відносини Василя та Олени стали романтичними вже під час навчання у педагогічному училищі. Пара зіграла скромне весілля після Олімпіади-2008, де Ломаченко виграв своє перше "золото". У 2011 році у подружжя з’явився син Анатолій (його хрестив близький друг Ломаченка — Олександр Усик), а через два роки — дочка Вікторія. Хлопчик, як і батько, захопився боксом, а дівчинка пішла маминою стежкою — займається гімнастикою. У травні 2025 року промоутер Боб Арум повідомив, що у Василя народилася третя дитина.

Олена Ломаченко із сином/Фото: xsport.ua

Василь Ломаченко із сім’єю/Фото: xsport.ua

Василь Ломаченко з дочкою

Василь Ломаченко із сином

Василь Ломаченко з батьком Анатолієм та сином Анатолієм/Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Нагадаємо, Ломаченко офіційно завершив кар’єру боксера влітку 2025 року. У жовтні того ж року Василь вирушив до Колумбії, де пройшла 38 конвенція WBO (Всесвітня боксерська організація), присвячена йому. Там українець уперше розповів, чому повісив рукавички на цвях. У травні 2026 року Loma відновив кар’єру, націлившись на топів.