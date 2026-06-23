Веслування вікінгів — головний флешмоб ЧС-2026 (відео)

Потужний бойовий клич заряджає норвежців на футбольні подвиги

Норвежці знову виконали на чемпіонаті світу з футболу-2026 оригінальну кричалку "веслування вікінгів". Вона стала одним із символів Мундіалю.

Що потрібно знати

Норвегія перемогла Сенегал — 3:2

Норвежці вийшли у плей-оф ЧС-2026

Футболісти та фанати відсвяткували успіх "греблею вікінгів"

Після гри проти Сенегалу збірна Норвегії у повному складі розмістилася у центрі поля, щоб відсвяткувати перемогу. Для цього вони виконали "веслування вікінгів", повідомляє "Телеграф".

Командував флешмобом капітан національної збірної Мартін Едегор. Футболісти під удари барабана імітували синхронні рухи веслами, супроводжуючи це вигуком "Ро!" (з норвезького "греби", — прим. Ред.). Ці рухи та звуки підхопили вболівальники, а відео з флешмобом завірусилося в мережі як одне з найефектніших святкувань на турнірі.

Цей клич та перформанс стали настільки популярними, що норвезькі вболівальники влаштували його навіть у центрі Нью-Йорка на Таймс-сквер. Крім того, "греблю вікінгів" виконали норвезькі депутати після першої перемоги Норвегії на ЧС-2026.

Зазначимо, норвезьке "веслування вікінгів" схоже на футбольний клич ісландців — "бойовий клич вікінгів". В ісландській версії фанати плескають у долоні й кричать "Ху".

Повний відеоогляд матчу Норвегія — Сенегал. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.