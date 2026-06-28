Китайці надули росіян. "Зрада" прийшла, звідки не чекали

У РФ поскаржилися на китайців

У російських ЗМІ випливла історія про те, як їхні китайські "братушки" не виконали своїх фінансових зобов’язань. Інцидент стався ще у середині травня 2026 року.

Що потрібно знати

Російські баскетбольні команди виграли призові у Китаї

Росіяни зробили пам’ятні фото із чеками

Організатори зникли, не виплативши гроші росіянам

Про це повідомляє Mash. За інформацією джерела, організатори баскетбольного турніру у Китаї не виплатили призові російським спортсменам.

Йдеться про суму в 1,1 млн рублів призових (близько 626 тисяч грн). Жіноча команда "IPBL Десерт" з Єкатеринбурга та чоловіча Bionord Pro з Пермі виграли призові на змаганнях у місті Боро-Тала (Монгольський автономний округ, Китай) 30 та 70 тисяч юанів відповідно. Росіяни навіть зробили фото із величезними чеками, проте грошей не дочекалися.

Російські команди на турнірі у Китаї/Фото: t.me/mashnasporte

Російська делегація відлетіла додому і понад місяць чекала на призові. Китайці тримали зв’язок, а потім просто зникли. Джерело зазначає, що російські баскетболісти, мабуть, не дочекаються своїх грошей.

Раніше повідомлялося, що Максим Кличко, український баскетболіст, син мера Києва та колишнього чемпіона з боксу у надважкій вазі Віталія Кличка, дебютував за "Монако". Цікаво, що власником клубу є відомий підсанкційний російський олігарх Олексій Федоричев. Українець у міжсезоння змінить прописку.