Китайцы надули россиян. "Зрада" пришла, откуда не ждали

В РФ пожаловались на китайцев

В российских СМИ всплыла история о том, как их китайские "братушки" не выполнили свои финансовые обязательства. Инцидент произошел еще в середине мая 2026 года.

Что нужно знать

Российские баскетбольные команды выиграли призовые в Китае

Россияне сделали памятные фото с чеками

Организаторы исчезли, не выплатив деньги россиянам

Об этом сообщает Mash. По информации источника, организаторы баскетбольного турнира в Китае не выплатили призовые российским спортсменам.

Речь идет о сумме в 1,1 млн рублей призовых (около 626 тысяч грн). Женская команда "IPBL Десерт" из Екатеринбурга и мужская Bionord Pro из Перми выиграли призовые на соревнованиях в городе Боро-Тала (Монгольский автономный округ, Китай) 30 и 70 тысяч юаней соответственно. Россияне даже сделали фото с огромными чеками, однако денег не дождались.

Российские команды на турнире в Китае/Фото: t.me/mashnasporte

Российская делегация улетела домой и больше месяца ожидала на призовые. Китайцы держали связь, а затем просто пропали. Источник отмечает, что российские баскетболисты, вероятно, не дождутся своих денег.

Ранее сообщалось, что Максим Кличко, украинский баскетболист, сын мэра Киева и бывшего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Виталия Кличко, дебютировал за "Монако". Примечательно, что владельцем клуба является известный подсанкционный российский олигарх Алексей Федоричев. Украинец в межсезонье сменит прописку.