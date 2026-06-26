Усик пройшов бокс: хто стане фінальним босом для українця

Боксерська кар’єра "Кота" добігає кінця

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Олександр Усик (25-0, 16 КО) оголосив про "останній танець". Наступний поєдинок, ймовірно, стане для українця останнім у кар’єрі.

Що потрібно знати

Усик збирається провести ще 1 бій

Головний фаворит на бій з Олександром — Деонтей Вайлдер

Також можлива трилогія з Тайсоном Ф’юрі

Штучний інтелект ChatGPT на запит "Телеграфа" відповів, хто стане останнім суперником Усика у кар’єрі. ШІ назвав два імені.

На думку ChatGPT, найімовірнішим останнім суперником Усика стане американський нокаутер Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО). Наприкінці 2025 року команда Олександра вела переговори з "Бронзовим бомбардувальником", проте сторони так і не домовилися.

Ще одним варіантом для "останнього танцю Усика" ШІ називає його головного суперника в кар’єрі Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) з Великої Британії. Олександр двічі перемагав "Циганського короля", проте британець обидва рази не визнав поразки. Зараз Ф’юрі відновив кар’єру і сповнений сил знову заявити про себе у світі боксу.

Зазначимо, Усик уже пройшов бокс. Українець виграв усе на аматорському рівні: від чемпіонату країни до Олімпійських ігор. У профі він став триразовим абсолютним чемпіоном світу. Залишився один бій — ім’я фінального боса наразі невідоме.

Нагадаємо, у травні 2026 року Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. У червні 2026 року Олександр відмовився від усіх своїх титулів.