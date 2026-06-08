Неповнолітній Олександр ще не має права вибору, тому зміна громадянства – це вибір його батьків. Ми з вами бачимо приклад пристосуванства та космополітизму. Про яку вірність батьківщині може йтися, коли вони просто називають різні країни близькими для них?

Нормальна російська людина ніколи в житті не змінить свою країну. Так, можна тимчасово перебувати на чужині, але те, що вони ще й сліпили йому паспорт, показує, що ці люди не мають права нам нічого вказувати. Їхні моральні якості знаходяться внизу.