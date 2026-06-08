У Росії звинуватили путініста Плющенка у зраді: що він наробив
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Скандал із сином фігуриста дістався до Держдуми РФ
Депутат Державної Думи Росії Віталій Мілонов публічно звинуватив російського фігуриста Євгена Плющенка та його дружину Яну Рудковську у зраді РФ. Напередодні зіркові батьки відправили сина Олександра Плющенка до збірної Азербайджану.
Що потрібно знати
- Син Плющенка зможе 5 років виступати за Азербайджан
- Мілонов звинуватив батьків юного фігуриста у зраді РФ
- Плющенко та Рудковська — затяті путіністи
Відповідний коментар Мілонова наводить sovsport.ru. За його словами, Євген та Яна нічим не відрізняються від так званих іноагентів.
Неповнолітній Олександр ще не має права вибору, тому зміна громадянства – це вибір його батьків. Ми з вами бачимо приклад пристосуванства та космополітизму. Про яку вірність батьківщині може йтися, коли вони просто називають різні країни близькими для них?
Нормальна російська людина ніколи в житті не змінить свою країну. Так, можна тимчасово перебувати на чужині, але те, що вони ще й сліпили йому паспорт, показує, що ці люди не мають права нам нічого вказувати. Їхні моральні якості знаходяться внизу.
Плющенко та Рудковська активно підтримують президента Росії Володимира Путіна. Євген був його довіреною особою на президентських виборах. Плющенко та Рудковська публічно підтримали повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За заявою Яни, у Путіна "не було іншого вибору", а Євген казав, що "вірить своєму президенту".
За свою любов до Путіна Плющенко та Рудковська отримують мільйони рублів із фонду глави Кремля. Цікаво, що сам Євген хоче бути схожим на Путіна навіть зовні.