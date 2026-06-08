В России обвинили путиниста Плющенко в предательстве: что он наделал
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Скандал с сыном фигуриста добрался до Госдумы РФ
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов публично обвинил российского фигуриста Евгения Плющенко и его жену Яну Рудковскую в предательстве РФ. Накануне звездные родители отправили сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана.
Что нужно знать
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- Плющенко и Рудковская — ярые путинисты
Соответствующий комментарий Милонова приводит sovsport.ru. По его словам, Евгений и Яна ничем не отличаются от так называемых иноагентов.
Несовершеннолетний Александр еще не обладает правом выбора, поэтому смена гражданства – это выбор его родителей. Мы с вами видим пример приспособленчества и космополитизма. О какой верности родине может идти речь, когда они запросто называют разные страны близкими для них?
Нормальный русский человек никогда в жизни не поменяет свою страну. Да, можно временно находиться на чужбине, но то, что они еще и сляпали ему паспорт, показывает, что эти люди не имеют права нам ничего указывать. Их нравственные качества находятся внизу.
Плющенко и Рудковская активно поддерживают президента России Владимира Путина. Евгений был его доверенным лицом на президентских выборах. Плющенко и Рудковская публично поддержали полномасштабное вторжение России в Украину. По заявлению Яны, у Путина "не было другого выбора", а Евгений говорил, что "верит своему президенту".
За свою любовь к Путину Плющенко и Рудковская получают миллионы рублей из фонда главы Кремля. Примечательно, что сам Евгений хочет быть похожим на Путина даже внешне.