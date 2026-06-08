В России обвинили путиниста Плющенко в предательстве: что он наделал

Несовершеннолетний Александр еще не обладает правом выбора, поэтому смена гражданства – это выбор его родителей. Мы с вами видим пример приспособленчества и космополитизма. О какой верности родине может идти речь, когда они запросто называют разные страны близкими для них?

Нормальный русский человек никогда в жизни не поменяет свою страну. Да, можно временно находиться на чужбине, но то, что они еще и сляпали ему паспорт, показывает, что эти люди не имеют права нам ничего указывать. Их нравственные качества находятся внизу.