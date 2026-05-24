"Динамо" — "Кудрівка": онлайн-трансляція матчу чемпіонату України (відео)

Чи зможе Андрій Ярмоленко побити рекорд?

У неділю, 24 травня, "Динамо" зіграє з "Кудрівкою" у 30-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ). Гра пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Кудрівку"

Біло-сині йдуть на 4-му місці в УПЛ, гості – 13-ті

36-річний Ярмоленко може побити рекорд Шацьких

У прямому етері подивитися матч "Динамо" — "Кудрівка" можна на YouTube-каналі Football Hub. Початок гри о 13:00 за київським часом.

Кияни підходять до гри як 4-та команда ліги, "Кудрівка" — 13-та. Головною інтригою протистояння стане питання бомбардирського рекорду Андрія Ярмоленка. Вінгеру киян необхідно забити 2 голи, щоб стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Андрій вийде у старті.

Зазначимо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни борються за 3-тє місце, а у Кубку України Біло-Сині здобули легку перемогу після того, як вибили "Шахтар" у 1/8 фіналу.