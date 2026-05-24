"Динамо" - "Кудровка": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины (видео)

Сможет ли Андрей Ярмоленко побить рекорд?

В воскресенье, 24 мая, "Динамо" сыграет с "Кудровкой" в 30-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ). Игра пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

В прямом эфире посмотреть матч "Динамо" — "Кудровка" можно на YouTube-канале Football Hub. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.

Киевляне подходят к игре в качестве 4-й команды лиги, "Кудровка" — 13-я. Главной интригой противостояния станет вопрос бомбардирского рекорда Андрея Ярмоленко. Вингеру киевлян необходимо забить 2 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Андрей выйдет в старте.

Отметим, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне борются за 3-е место, а в Кубке Украины Бело-синие добыли легкую победу после того, как выбили "Шахтер" в 1/8 финала.