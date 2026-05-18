"Чернигов" - "Динамо": где и когда смотреть финал Кубка Украины

Большая игра пройдет во Львове

В среду, 20 мая, во Львове состоится финал Кубка Украины-2026. В решающей игре сыграют команда Первой лиги "Чернигов" и бывший чемпион Украины "Динамо".

Что нужно знать

"Арена Львов" во второй раз примет финал Кубка Украины

У "Динамо" 13 титулов

Бело-синие через Кубок могут попасть в еврокубки

В прямом эфире в Украине матч "Чернигов" — "Динамо" покажет телеканал "УПЛ ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра "Чернигов" — "Динамо" пройдет на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

И "Чернигов", и "Динамо" провалили сезон в чемпионате. Номинальные хозяева финала рискуют вылететь во Вторую лигу по итогам сезона, а киевляне могут не попасть в еврокубки. Для Бело-синих игра с "Черниговом" — этом матч жизни. Дело в том, что победа принесет "Динамо" выход в 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2026/27, а поражение — может оставить без еврокубков.

Напомним, на пути к финалу Кубка Украины "Чернигов" одолел "Атлет" Киев (1:0), после чего прошел "Кривбасс" (3:0 — техническая победа), "Лесное" (1:1, 4:3 по пенальти), "Феникс" Мариуполь (0:0, 5:4 по пенальти) и "Металлист-1925" (0:0, 6:5 по пенальти). "Динамо", в свою очередь, выбило из турнира "Александрию" (2:1), "Шахтер" (2:1), "Ингулец" (2:0) и "Буковину" (3:0).