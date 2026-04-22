Скільки Ребров заробив за час у збірній України: сума вражає

Наставник пішов зі збірної України після розмови з Андрієм Шевченком

Збірна України з футболу залишилася без головного тренера. Сергій Ребров пішов із команди, де заробляв мільйони.

За даними financefootball, Сергій Станіславович отримував за роботу в національній команді 1,25 млн євро на рік (близько 5,4 грн/місяць).

Ребров очолив збірну України 7 червня 2023 року. Таким чином, він пропрацював у національній команді майже три роки та заробив близько 183 млн грн.

Додамо, що, за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, більшу частину зарплати українського фахівця покривав бетинговий спонсор збірної України, меншу частину — УАФ. Крім того, близько 250 тисяч євро на рік Ребров заробляє як віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ).

Зазначимо, у квітні 2026 року Бурбас повідомив, що Ребров вже отримав пропозицію від клубу з Близького Сходу із зарплатою 5 мільйонів євро на рік (близько 21,5 млн грн/місяць).

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.