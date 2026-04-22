Сколько Ребров заработал за время в сборной Украины: сумма впечатляет

Наставник ушел из сборной Украины после разговора с Андреем Шевченко

Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера. Сергей Ребров ушел из команды, где зарабатывал миллионы.

Что нужно знать

Сборная Украины не сумела попасть на ЧМ-2026

Менеджер в итоге ушел из команды

Тренер зарабатывал большие деньги в национальной команде, однако имел на руках более денежные варианты

По данным financefootball, Сергей Станиславович получал за работу в национальной команде 1,25 млн евро в год (около 5,4 грн/месяц).

Ребров возглавил сборную Украины 7 июня 2023 года. Таким образом, он проработал в национальной команде почти три года и заработал около 183 млн грн.

Добавим, что по информации журналиста Игоря Бурбаса, большую часть зарплаты украинского специалиста покрывал беттинговый спонсор сборной Украины, меньшую часть — УАФ. Кроме того, около 250 тысяч евро в год Ребров зарабатывает в качестве вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отметим, в апреле 2026 года Бурбас сообщил, что Ребров уже получил предложение от клуба с Ближнего Востока с зарплатой в 5 миллионов евро в год (около 21,5 млн грн/месяц).

Напомним, сборная Украины под руководством Реброва не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.