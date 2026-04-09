Весільне фото зірки "Динамо" розсмішило мережу
Знімок наробив шуму в Інтернеті
Нападник "Динамо" та збірної України Матвій Пономаренко несподівано одружився. Напередодні форвард потрапив у скандал через швидку їзду на Bentley.
Київське "Динамо" привітало молодят, опублікувавши знімок закоханих. Фото 20-річного Матвія з дружиною Дариною наробило шуму у мережі.
Знімки викликали хвилю жартів з огляду на професійну діяльність нареченого. Користувачі вважають, що футбол для молодого гравця тепер не на першому місці. Крім того, у мережі висміяли "макіяж" Пономаренка, а також його зачіску "під горщик". Також Матвію пригадали фото в Bentley — на авто Матвій їхав зі швидкістю 245 км/год.
У поточному сезоні Матвій зіграв 25 матчів на клубному рівні (основна команда та U-19), відзначившись 18 голами та 2 асистами. Контракт гравця із киянами діє до 31 грудня 2028 року.
Нагадаємо, "Динамо" йде четвертим в Українській прем’єр-лізі. У Кубку України Біло-Сині зіграють у півфіналі з "Буковиною" (22 квітня), а з єврокубків кияни вилетіли після основного етапу, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій.