Свадебное фото звезды "Динамо" рассмешило сеть

Снимок наделал шуму в Интернете

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Матвей Пономаренко неожиданно женился. Накануне форвард угодил в скандал из-за быстрой езды на Bentley.

Что нужно знать

Пономаренко женился на девушке по имени Дарья

В сети активно комментируют свадебное фото "динамовца"

Накануне Матвей угодил в скандал из-за фото в Bentley

Киевское "Динамо" поздравило молодоженов, опубликовав снимок влюбленных. Фото 20-летнего Матвея с женой Дарьей наделало шуму в сети.

Матвей Пономаренко с женой Дарьей/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко с женой Дарьей/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвей Пономаренко с женой Дарьей/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Свадьба Матвея Пономаренко и Дарьи/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Снимки вызвали волну шуток, учитывая профессиональную деятельность жениха. Пользователи считают, что футбол для молодого игрока теперь не на первом месте. Кроме того, в сети высмеяли "макияж" Пономаренко, а также его прическу "под горшок". Также Матвею припомнили фото в Bentley — на авто Матвей ехал со скоростью 245 км/час.

В текущем сезоне Матвей сыграл 25 матчей на клубном уровне (основная команда и U-19), отметившись 18 голами и 2 ассистами. Контракт игрока с киевлянами действует до 31 декабря 2028 года.

Напомним, "Динамо" идет четвертым в Украинской премьер-лиге. В Кубке Украины Бело-синие сыграют в полуфинале с "Буковиной" (22 апреля), а из еврокубков киевляне вылетели после основного этапа, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций.