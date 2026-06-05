Кому насправді адресований лист Зеленського? Вказано неочікувану ціль в Росії

Глава держави-агресора готовий зустрітися з главою України лише у Москві

На думку політичних експертів, зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним у Москві, як пропонує Кремль, неприпустима з кількох причин. Вони також розповіли "Телеграфу" про вплив та роль листа Зеленського Путіну.

Що Зеленський написав у листі Путіну та як відреагував Кремль

4 червня Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну. Серед іншого він заявив, що за даними розвідки, Кремль розглядає плани війни ще й на 2027 і 2028 роки та сподівається, "що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше". Зеленський наголосив, що Україна перенесла війну на територію РФ.

Президент України закликав главу Росії до особистої зустрічі на нейтральній території. Це можуть бути Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу, але точно не Москва чи Київ. Невдовзі прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів, що "якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви".

Важливо зазначити, що лист Зеленського з'явився на тлі заяв Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) що він готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси. Проте, за його словами, "контроль Росії над Донбасом" та укладення угоди з Україною нібито не суперечать одне одному.

Портніков: реальна ситуація не змінилася навіть на крок

Журналіст, публіцист, письменник, політичний оглядач Віталій Портников у ексклюзивному коментарі "Телеграфу" наголосив, що лист Зеленського розрахований не на те, щоб шукати якісь можливості для перемовин з Путіним. Справжня мета цього листа — перебити пропагандистський ефект виступу самого Путіна, який удає, що зацікавлений у мирі.

"Як ви розумієте, якщо хтось зацікавлений у зустрічі з будь-ким, він не звертається до опонента з образливими заявами, про його вік та про можливість втрати влади. Саме так це зробив Зеленський по відношенню до Путіна.

Але тут немає помилки, бо Путін по відношенню до Зеленського знову говорив про те що сумнівається в його легітимності і обговорював можливість підписання Зеленським документів тільки в разі, якщо на це буде воля Росії. Так що в цьому немає помилки Зеленського", — зазначив Портніков.

Віталій Портников

Він звернув увагу на те, що президент США Дональд Трамп після виступу Путіна і листа Зеленського сказав, що дуже добре, що вони хочуть зустрітися. Хоча реально ніякої можливості зустрічі не існує, але якби не було листа Зеленського — Трамп говорив би про миротворчі бажання Путіна.

"А так один пропагандистський прийом зустрівся з іншим. І зрозуміло, на настрої будь-якого населення це не може вплинути, бо кожний залишиться "при своїх".

Російське населення побачить у листі зневагу до власного президента, західні еліти — поставляться до нього у відповідності до того, як вони взагалі ставляться до Росії чи України. А можливість перемовин залишиться там, де вона була до цього виступу Путіна і листа — у вимірі політичної фантастики, бо насправді від цього листа реальна ситуація не змінилася навіть на крок", — переконаний Віталій Портников.

Леонов: лист Зеленського мав вплинути на Трампа

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив "Телеграфу", що зустріч Зеленського та Путіна у Москві є неможливою зокрема з погляду безпеки — ніхто не може гарантувати, що Зеленський повернеться до України. Також це неприпустимо й тому, що дало б можливість Росії демонструвати домінуючу позицію.

"Гадаю, цей лист в першу чергу має вплинути на Трампа — той вже підтримав ідею зустрічі — та на частину російських еліт. В першу чергу тих, що представляють економіку. Населення Росії, на жаль, може і не почути про нього. Але цей лист знову принижує Путіна і робить для того некомфортним публічну частину розмов про війну. І той, хто почує, ще менше віритиме у "велич Росії", — зазначив експерт.

Рейтерович: головний адресат листа Зеленського у Росії — не Путін

Політолог Ігор Рейтерович ще більш категоричний. Він переконаний, що зустріч Зеленського та Путіна у Москві – це про капітуляцію. Туди можна поїхати лише для того, щоб підписати щось, вигідне Росії, зазначив він у коментарі "Телеграфу".

Ігор Рейтерович

Водночас у запрошенні Зеленським Путіна до переговорів він не бачить "капітуляції". Навіть враховуючи указ Зеленського від 2022 року про неможливість проведення переговорів із Путіним.

На думку політолога, головним адресатом листа Зеленського є навіть не Путін. Це — російські еліти. Розрахунок у тому, що на Путіна натиснуть і свої, і чужі.

Божко: прості росіяни можуть навіть не дізнатися про лист Зеленського Путіну

Політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що головна проблема зустрічі в Москві — безпека її учасників з боку України. Не можна виключати, що РФ вважає робочим планом захоплення верхівки української влади та президента Зеленського в заручники.

Щодо готовності Зеленського до переговорів з Путіним після "заборони переговорів", то на думку Божка, документ не забороняє переговори взагалі, а констатує їх неможливість на той момент коли був ухвалений. Це був важливий інструмент формування української публічної позиції восени 2022 року, коли Захід активно схиляв Київ до переговорів.

"Загалом лист скоріше за все не буде прочитаний широким російським загалом, але це знову таки важливий інструмент для інших гравців: передусім для Заходу. Україна демонструє готовність до нормальних переговорів і формує ситуацію, в якій РФ доведеться вигадувати якісь нісенітниці які будуть гібридною формою відмови від переговорів. Це може бути використано для посилення позицій України в США, які націлені на зупинку війни якомога швидше", — впевнений політичний консультант.

А от прості росіяни, каже він, про лист Зеленського, ймовірно й не дізнаються. Російські медіа радше висвітлюватимуть відповідь Кремля. Так функціонує російський медіапростір, дещо ізольований від світового і тим більше українського, каже Божко.

В Європі вважають лист Путіну правильним кроком Зеленського

Про це сказав у ексклюзивному коментарі "Телеграфу" депутат Європейського парламенту від Австрії Гельмут Брандштеттер (група Renew Europe). З боку Зеленського було розумно продемонструвати прагнення Києва до миру на тлі заяв Путіна на ПМЕФ-2026.

"Це був розумний крок з боку Зеленського. Поки Путін влаштовує вистави в Санкт-Петербурзі й привертає до себе велику увагу, Зеленський також демонструє, що прагне миру. Однак я побоююся, що Путін і надалі тероризуватиме народ України ракетними ударами по Києву", — переконаний він.

Гельмут Брандштеттер додав, що Сполучені Штати, ймовірно, мають найкращі можливості для виконання посередницької ролі, і навіть Путін, можливо, не буде проти цього. Європейський Союз має і надалі твердо стояти на боці України.

"Якщо Путіну вдасться роз’єднати нас, це значно послабить Європейський Союз. Він, безсумнівно, спробує це зробити, тому нам тим більше важливо залишатися пильними", — резюмував Гельмут Брандштеттер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні відреагували на лист президента. Переконані, що Зеленський вдарив по трьох головних страхах Путіна.