"Динамо" – "Карпати": відео матчу

Біло-сині зіграли з Левами у Києві

У суботу, 4 квітня, "Динамо" приймало "Карпати" у рамках матчу 22-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Зустріч відбулася у Києві на стадіоні імені Лобановського.

У першому колі УПЛ команди зіграли внічию – 3:3

Судив зустріч Дмитро Панчишин

Зустріч завершилася перемогою львів'ян із рахунком 1:0.

Додамо, що кияни продовжують боротьбу за чемпіонство, хоча, як і раніше, відстають від "Шахтаря" (1-ше місце) на 6 очок. "Карпати" (26 очок) розташувалися на 9-му місці у турнірній таблиці УПЛ, команду від зони вильоту відокремлює 6 очок. У Кубку України "динамівці" зіграють у півфіналі з "Буковиною" (22 квітня), а з єврокубків кияни вилетіли давно, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій.

Раніше "Динамо" перемогло "Полісся" (2:1). За підсумками цієї зустрічі спалахнув грандіозний суддівський скандал, який може призвести до значних змін в українському футболі.