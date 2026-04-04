"Динамо" - "Карпаты": видео матча

Бело-синие сыграли со Львами в Киеве

В субботу, 4 апреля, "Динамо" принимало "Карпаты" в рамках матча 22-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Лобановского.

"Динамо" сыграло с "Карпатами"

В первом круге УПЛ команды сыграли вничью — 3:3

Судил встречу Дмитрий Панчишин

На сайте "Телеграф" доступно полное видео матча "Динамо" — "Карпаты" от Football Hub. Встреча завершилась победой львовян со счетом 1:0.

Добавим, что киевляне продолжают борьбу за чемпионство, хотя по-прежнему отстают от "Шахтера" (1-е место) на 6 очков. "Карпаты" (26 очков) расположились на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, команду от зоны вылета отделяет 6 очков. В Кубке Украины "динамовцы" сыграют в полуфинале с "Буковиной" (22 апреля), а из еврокубков киевляне вылетели давно, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций.

Ранее "Динамо" победило "Полесье" (2:1). По итогам этой встречи разгорелся грандиозный судейский скандал, который может привести к значительным изменениям в украинском футболе.