Через місце на ЧС-2026 спалахнув скандал між двома країнами

Нігерія намагається потрапити на Мундіаль за будь-яку ціну

Федерація футболу Нігерії заперечує виліт своєї національної команди з відбору на чемпіонат світу з футболу-2026. Нігерійці у фіналі кваліфікації з пенальті програли ДР Конго.

Що потрібно знати

Нігерія хоче зайняти місце ДР Конго у вирішальному раунді плей-оф відбору ЧС-2026

У Нігерії вважають, що ДР Конго порушила регламент через нібито подвійне громадянство футболістів

ФІФА розгляне суперечку до березня 2026 року

Про це повідомляє ESPN. За інформацією джерела, Нігерія звинувачує ДР Конго у порушенні регламенту. Нігерійці стверджують, що до 9 гравців збірної ДР Конго не мали права грати за свою збірну через подвійне громадянство.

Повідомляється, що від 6 до 9 футболістів ДР отримали громадянство цієї країни, проте не пройшли процедуру відмови від європейських паспортів. Нігерійці вважають, що ці гравці не мали права виступати за ДР Конго, адже в цій країні заборонено подвійне громадянство. В той самий час, за правилами Міжнародної федерації футболу (ФІФА), для гри за певну країну достатньо мати паспорт цієї країни.

Згідно з правилами ДР Конго, подвійне громадянство є неприпустимим. Багато з них мають європейські паспорти, деякі французькі, деякі нідерландські. Правила гранично зрозумілі. Зараз ми нічого не можемо сказати, але ми направили свій протест до ФІФА. Генеральний секретар Нігерійської футбольної федерації Мохаммед Санусі

ФІФА одержала скаргу Нігерії. Це питання розглянуть до стикових матчів відбору на ЧС-2026 (березень 2026 року).

Зазначимо, ДР Конго в раунді плей-оф африканської кваліфікації пройшла команди Камеруну та Нігерії та вийшла у міжконтинентальні стики. Там на ДР Конго чекають гра проти переможця протистояння Нової Каледонії та Ямайки. Переможець цього матчу вийде на Мундіаль.

Нігерія — ДР Конго — 1:1 (3:4)

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля.