Усик получил в соперники опасного нокаутера: когда чемпион даст бой

Британский гигант с мощным ударом попробует забрать пояса у украинца

В октябре 2025 года абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) получил нового соперника. Им пока не официально стал британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).

Что нужно знать:

Уордли, вероятно, является следующим соперником Усика

Фабио — обязательный претендент на титул WBO (Всемирная боксерская организация)

Бой Усик — Уордли может состояться в марте 2026 года

"Телеграф" рассказывает, когда Усик вновь выйдет на ринг. Добавим, что официально поединок Александра против Уордли еще не был объявлен.

Когда следующий бой Усика

Отметим, в команде Усика сообщали, что победитель боя Паркер — Уордли получит титульный шанс против Усика. Ожидается, что Александр вернется на ринг в первой половине 2026 года.

Промоутер Уордли Фрэнк Уоррен назвал место и ориентировочную дату поединка. По его словам, бой, вероятно, состоится в марте 2026 года в Лондоне (Великобритания) или Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой уже согласован, поэтому теперь начинается этап переговоров. Если не удастся прийти к соглашению, поединок выставят на торги, но я уверен, что мы договоримся. Бой состоится в следующем году, вероятно, в марте. Наиболее вероятные локации – Эр-Рияд или Лондон, и я бы с удовольствием провел его на "Уэмбли Фрэнк Уоррен

Кто следующий соперник Усика

На данный момент самым вероятным соперником украинца является именно Уордли. 30-летний британец идет без поражений с феноменальной статистикой досрочных побед. Из 20 поединков 19 он закончил нокаутом и лишь раз была зафиксирована ничья. Добавим, что победа над Паркером стала самой большой в карьере Фабио.

Напомним, WBO уже обязывала Усика провести защиту титула против Паркера, однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, хотя позднее в сети всплыли кадры, на которых Александр танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров и у его соперника. Джозеф проиграл Уордли нокаутом и потерял титульный шанс.