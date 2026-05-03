На Одещині помітили зграю рожевих фламінго (відео)

Попри війну, пернаті щороку прилітають до Національного парку

На Одещині знову помітили рожевих фламінго. Невелика зграя цих екзотичних птахів летіла над морською гладдю.

Відповідні кадри публікують у соцмережах.

У ролику видно, як фламінго йшли на посадку. Ми нарахували трохи більше ніж два десятки особин.

Перші розвідники потрапили на камеру ще наприкінці лютого.

Рожеві фламінго регулярно прилітають до Одеської області, починаючи з 2023 року, та гніздяться у Національному природному парку "Тузловські лимани", розташованому у міжріччі Дністра та Дунаю.

Зграї, що іноді налічують сотні птахів, прилітають навесні та намагаються вивести потомство, попри військові дії та браконьєрів.

2023 року цим екзотичним птахам вдалося вивести в "Тузловських лиманах" майже дві сотні пташенят. Якщо бути точними, то вчені зафіксували 192.

Цікаво, що фламінго прилетіли з Франції, Туреччини та Іспанії. Про це орнітологам розповіли кільця, які використовуються для вивчення міграції пернатих.

Доктор екологічних наук Іван Русєв також висловив сподівання, що 2026 року їм вдасться дати потомство.

"У 2024 році гніздування було невдалим і 400 гнізд було зруйновано під впливом війни та пташенят не було. У 2025 воєнному році фламінго знову намагалися гніздитися в Національному парку. Вони формували на різних лиманах у кількох місцях колонії для гніздування. Але під впливом війни знову не змогли успішно вивести пташенят”, – написав еколог.

Нагадаємо, до Національного природного парку "Тузловські лимани" прилетіли незвичайні птахи. Йдеться про кучеряві пелікани, які занесені до Червоної книги України.