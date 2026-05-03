В Одесской области заметили стаю розовых фламинго (видео)

Несмотря на войну, пернатые каждый год прилетают в Национальный парк

В Одесской области снова заметили розовых фламинго. Небольшая стая этих экзотических птиц летела над морской гладью.

Соответствующие кадры публикуют в соцсетях.

В ролике видно, как фламинго шли на посадку. Мы насчитали чуть больше двух десятков особей.

Первые разведчики попали на камеру еще в конце февраля.

Розовые фламинго регулярно прилетают в Одесскую область, начиная с 2023 года, и гнездятся в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", расположенном в междуречье Днестра и Дуная.

Стаи, иногда насчитывающие сотни птиц, прилетают весной и пытаются вывести потомство, несмотря на военные действия и браконьеров.

В 2023 году этим экзотическим птицам удалось вывести в "Тузловских лиманах" почти две сотни птенцов. Если быть точными, ученые зафиксировали 192.

Примечательно, что фламинго прилетели из Франции, Турции и Испании. Об этом орнитологам рассказали кольца, которые используются для изучения миграции пернатых.

Доктор экологических наук Иван Русев также выразил надежду, что в 2026 году им удастся дать потомство.

"В 2024 году гнездование было неудачным и 400 гнезд были разрушены под влиянием войны и птенцов не было. В 2025 военном году фламинго снова пытались гнездиться в национальном парке. Они формировали на разных лиманах в нескольких местах колонии для гнездования. Но под влиянием войны снова не смогли успешно вывести птенцов", – написал эколог.

Напомним, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели необычные птицы. Речь идет о кучерявых пеликанах, которые занесены в Красную книгу Украины.