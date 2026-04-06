Серед дня біля людей: у Вінниці з’явився нічний лісовий птах

Птахи можуть з'являтися у містах двічі на рік

У Вінниці помітили незвичайного лісового птаха — вальдшнепа або ж слукву лісову. Попри те, що це нічний птах — його помітили вдень та в жвавому місці.

Як розповіла користувачка тредсу gg.vigi, вони робили фото біля зупинки і побачили пташку, яка приземлилась біля них. Дівчина подумала, що з нею щось сталось, адже вона не тікала. "Я відразу забрала її з прохідної частини ми її оглянули і віднесли до дерев та кущі, вона там походила і потім сховалась від нас", — розповіла вона.

Вальдшнеп в Вінниці/ Джерело: gg.vigi

Зазвичай вальдшнепа вдень, а особливо у містах не побачиш. Проте під час сезонних міграцій навесні у березні-квітні та восени у жовтні-листопаді вони можуть з'являтися у містах. Як кажуть у Wild Bird Fund, причиною може бути світлове забруднення або навіть зіткнення з вікнами. Птах не бачить прозорого скла або віддзеркалення неба, врізається в будівлю і падає приголомшеним або травмованим. Також вони можуть відпочивати у міських парках.

Вальдшнеп або ж слуква у природному середовищі/ Джерело: pernatidruzi.org.ua

Що робити, якщо ви знайшли вальдшнепа в місті:

Якщо птах просто сидить. Не чіпайте його. Скоріш за все, він просто відпочиває і полетить далі з настанням сутінків. Якщо він на небезпечній ділянці (дорога, тротуар). Обережно перенесіть його в найближчі густі кущі або траву, де його не помітять хижаки чи перехожі. Якщо птах травмований (крило висить, кров, не злітає). Потрібна допомога спеціалістів-реабілітологів диких птахів.

Вальдшнеп в місті: що робити, якщо знайшли дикого птаха/ Інфографіка зроблена за допомогою ШІ

Що відомо про вальдшнепів

Пташка з рудувато-бурим оперенням з чорними та сірими плямами відома своїм талантом маскування. Птах також примітний своїм кумедним способом пересування — він розгойдується під час ходьби, що, за однією з версій, допомагає відчути вібрації черв'яків, які є основою раціону, під землею.

На території України слуква гніздиться на Поліссі, в Лісостепу, в деяких районах степу та в гірському Криму. Під час міграцій може мандрувати скрізь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у найвідомішому лелечому гнізді України оселилась нова пара лелек. Проте стара господиня прилетіла та повернула собі "нерухомість" й завела молодого коханого.