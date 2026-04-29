Українська енергетика пережила одну з найскладніших зим за всю історію незалежності — із масованими ударами по критичній інфраструктурі та постійною загрозою блекаутів. У цих умовах питання не лише відновлення, а й захисту енергетичних об’єктів стало ключовим для виживання цілої системи. Саме про це у своєму дописі розповів експерт Кирило Сазонов, звернувши увагу на досвід компанії Михайла Реви "Гарант Енерго".

За його словами, український бізнес сьогодні значно глибше розуміє реальні виклики, ніж будь-коли раніше. І мова йде вже не просто про будівництво чи ремонт інфраструктури, а про комплексні інженерні рішення, які одразу враховують фактори безпеки. У центрі уваги — захист генерації, ліній електропередач та підстанцій.

Як зазначає Кирило Сазонов, кожен об’єкт потребує індивідуального підходу. Універсальних рішень не існує, тому команди інженерів змушені буквально "на місці" знаходити оптимальні варіанти. В умовах війни це означає роботу без тривалих погоджень і класичних термінів — рішення ухвалюються швидко і часто безпосередньо під час виконання робіт.

Окрему увагу експерт звертає на інноваційні підходи. Зокрема, розглядаються варіанти підземних ліній електропередачі напругою 330 кВ, які можуть забезпечити значно вищий рівень захисту від атак. Подібні рішення поки не є масовими у світі, однак українські фахівці змушені діяти на випередження і створювати нові стандарти.

Важливим фактором залишається швидкість реалізації. Якщо раніше інфраструктурні проєкти могли розтягуватися на роки, то сьогодні процеси максимально скорочені: від ідеї до втілення проходить мінімум часу. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на пошкодження та швидко відновлювати критично важливі об’єкти.

Саме тому діяльність компанії Михайла Реви "Гарант Енерго" експерт називає показовою. За його оцінкою, у таких умовах українські інженери отримують унікальний досвід, який у мирний час формувався б десятиліттями.

Цей кейс також відображає ширший процес трансформації галузі. Україна фактично формує нову модель енергетичної інфраструктури — більш гнучку, захищену та адаптовану до постійних загроз. Це вимагає не лише інвестицій, а й нової якості інженерного мислення.

Водночас бізнес Михайла Реви не зупинився після початку повномасштабного вторгнення. Компанія продовжує працювати в Україні, інвестуючи у захист енергетичних об’єктів, розвиток технологій і відновлення інфраструктури. Окрім цього, підприємець долучається до соціальних ініціатив, зокрема підтримує розвиток малих громад на Чернігівщині.

Як підкреслює Кирило Сазонов, саме такі приклади демонструють роль бізнесу у зміцненні енергетичної стійкості країни. В умовах війни такі компанії стають вже повноцінною частиною енергетичного фронту України.