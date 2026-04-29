Літо прийде раніше, але... Синоптик дав детальний прогноз на травень

Радість від потепління захмарять дощі

На відміну від квітня, який у 2026 році став одним з найхолодніших у 21 столітті, травень обіцяє бути теплим. Вже до 10 травня прогнозується до +22…+27 градусів.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його даними, розрахунки чисельних методів прогнозу метеорологічних умов показують, що початок травня в Україні буде відзначений підвищенням температури повітря.

Прогноз погоди на 1-10 травня — нарешті тепло

Якщо 1–2 травня вночі ще можливі місцями заморозки до 0…-3 °С, то вже під кінець першої декади вночі потеплішає до +7…+13 °С, а денна температура в середньому виросте від +11…+17 на початку місяця до +22…+27 ближче до 8 – 10 травня, — прогнозує Кібальчич

Метеоролог пояснив, що на початку третього місяця весни переважатиме перенесення повітряних мас із заходу та південного заходу Європи на тлі зниженого атмосферного тиску. Через це в більшості регіонів тепла погода супроводжуватиметься дощами, які більш інтенсивні виявляться у Лівобережній частині країни.

Прогноз погоди на 10-20 травня — дощі, град та пориви вітру

Друга десятиденка травня буде з опадами. Атмосферні фронти з південно-західної частини Європи принесуть дощі різної інтенсивності на всю територію України.

Місцями спостерігатимуться зливи з дрібним градом та поривчастий вітер. Температурний фон у цей період очікується близьким до норми без різких коливань та рекордних значень, — каже фахівець

Прогноз погоди на травень. Інфографіку створено ШІ

Прогноз погоди на 20-31 травня — літо почнеться раніше

Метеоролог порадував, що вже після 20 травня встановиться практично літня погода. Нічні температури повітря коливатимуться близько +10…+15 градусів, а вдень становитимуть близько +21…+28 градусів.

Інтенсивних та раптових вторгнень холоду з півночі в цей період чекати не варто, тому й заморозків у другій половині травня боятися цього року не потрібно, — прогнозує Кібальчич

Загальний прогноз на травень

Таким чином, резюмує метеоролог, середня місячна температура травня прогнозується в межах норми, місцями в південно-східній частині країни нижче за норму на 0,5 – 1,5 °С. Опади нерівномірно розподілятимуться територією України, але їх сумарна кількість очікується близькою до норми. Лише у східних, південних і північних областях вище норми на 20 – 50%.

На карті представлено прогностичне поле середньої аномалії температури повітря (відхилення від середніх показників) на території Європи у травні 2026 року, згідно з розрахунками американської чисельної прогностичної моделі CFS

