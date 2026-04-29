Обручка, що не лізла на палець і дружка, яка "проти" шлюбу: головні "факапи" на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Мало хто помітив ці курйозні деталі

Рівно 15 років тому, 29 квітня 2011 року, у Вестмінстерському абатстві відбулося весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон, яке одразу назвали "казкою 21 століття". Але навіть у цій королівській постановці без "факапів" не обійшлося.

Попри бездоганну картинку, церемонія мала свої дрібні, але показові "збої". "Телеграф" вирішив пригадати, які конфузи сталися на королівському весіллі.

Факапи на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Принц Вільям без обручки

Увагу ЗМІ тоді привернув момент із весільними традиціями. У пари була лише одна обручка — для Кейт. Принц Вільям принципово відмовився від своєї. Але справа не у проблемах у стосунках чи чомусь подібному. Принц Уельський просто не любить носити ювелірні прикраси, тому під час церемонії обручку йому навіть не вручити. До слова, дід Вільяма, принц Філіп, також ніколи не носив обручку за 73 роки шлюбу з королевою Єлизаветою II.

Принц Вільям не носить обручку. Фото: Getty Images

Конфуз із машиною Чарльза

Для виїзду з Бікунгемського палацу пара обрала не лімузин, а вінтажний Aston Martin, який належав тодішньому принцу Чарльзу — автомобіль він свого часу отримав у подарунок від матері, королеви Єлизавети II, на 21-річчя. Вільям заздалегідь попросив дозволу взяти саме цю машину, і батько не заперечував.

Втім, у момент старту наречений, який сам був за кермом, через хвилювання просто забув зняти авто з ручного гальма. У результаті машина рушила не так плавно, як планувалося, через що згодом із машиною були проблеми.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у машині принца Чарльза. Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон не пообіцяла коритися чоловікові

Коли архієпископ Кентерберійський Ровен Вільямс поставив їй традиційне запитання про згоду на шлюб із принцом Вільямом, вона відповіла коротким і майже нечутним "так", після чого дала обітницю "любити, плекати і дбати" про чоловіка. Проте у її клятві не було класичного "коритися" чоловікові, яка раніше вважалася частиною англіканського весільного обряду.

Церемонія одруження Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Фото: Getty Images

Цікаво, що ще у 1981 році принцеса Діана під час свого шлюбу з тодішнім принцом Чарльзом також свідомо пропустила слово "коритися" у власній обітниці.

"Забули" про принцесу Діану

Частину вшанування пам’яті принцеси Діани глядачі просто "проморгали". Це були приховані деталі — зокрема, музика, яка звучала на її похороні ("Guide Me, O Thou Great Redeemer"). Також Кейт йшла до вівтаря під композицію "The Introit", яка звучала на весіллі Чарльза та Діани в 1981 році.

Кейт Міддлтон на власному весіллі. Фото: Getty Images

Тіара Діани

Один із найбільш обговорюваних моментів — чому Кейт Міддлтон не вдягнула культову тіару принцеси Діани, у якій та виходила заміж. Відповідь максимально ця прикраса — не частина королівської скарбниці. Вона належить родині Спенсерів і історично передається саме в їхньому колі. Тому на своєму весіллі Кейт обрала інший шлях і вдягнула тіару Cartier Halo, яку їй надала Єлизавета II.

Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Фото: Getty Images

Весілля принцеси Діани на принца Чарльза. Фото: Getty Images

Донька друга Вільяма, яка "була проти весілля"

Трирічна Грейс ван Кутсем, хрещениця принца Вільяма, стала зіркою соцмереж, коли під час знаменитого поцілунку молодят на балконі Букінгемського палацу закрила вуха руками з дуже незадоволеним обличчям. Дівчинку просто налякав шум натовпу та гул літаків.

"Мем" із весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Фото: Getty Images

На Кейт ледь "налізла" обручка

Коли Вільям вдягав обручку на палець нареченої, йому довелося трохи затриматися й докласти зусиль. Як з’ясувалося, напередодні весілля Кейт Міддлтон попросила зменшити розмір прикраси, бо схудла і переживала, що може її загубити. Але вийшло трохи інакше — кільце стало настільки щільним, що проходило через суглоб із помітними труднощами.

Церемонія одруження Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Фото: Getty Images

Протокольна помилка королеви

Автомобіль, у якому їхала королева Єлизавета II та принц Філіп, зупинився не тим боком до входу. Через це королеві довелося виходити не з боку тротуару, як зазвичай, а обходити машину, що трохи спантеличило охорону.

Королева Єлизавета II та принц Філіп. Фото: Getty Images

Через масштаб події (майже 2 тисячі гостей і мільйони глядачів) частина моментів виглядала більш механічною, ніж романтичною. Чіткий таймінг, мінімум імпровізації, жорсткий протокол.

