"Які часи, такі й акції": українка показала, як дурять на заправках (відео)
При купівлі товарів важливо уважно вчитуватись у цінники
Українка показала, як її ледь не обдурили на автозаправці однієї з мереж. На акційних цінниках була ледь помітна приписка.
Відповідні кадри дівчина оприлюднила в ТікТок. За її словами спочатку вона навіть не помітила цю "хитрість".
На відео показані полиці з солодощами та акційні цінники з написом"Акція 3+1!". А нижче: "Не діє. Нам теж шкода".
"Ми тут набрали по акції, а нам кажуть:"Не діє", — розповіла дівчина.
Як відреагували в мережі
Користувачі коментували це відео з певною іронією. Дехто розповів, що подібні "акції" зустрічали й в інших торгівельних мережах.
"Акції, на які ми заслужили";
"Яка заправка — такі й акції";
"Я так давно не сміялась. Які часи, такі і акції))";
"Можна ще ціни написати, а нижче (ціна не така), нижче правильні";
"Я теж на це повелась спочатку. Але швидко вчиталась ахахахха;
"Я нещодавно в комфі побачила знижку аж в 2%, але ж рефлекс на жовтий цінник спочатку спрацював", — пишуть користувачі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як супермаркети змушують нас платити більше. Та чому деякі покупці скаржаться на маніпуляції з цінниками.