"Які часи, такі й акції": українка показала, як дурять на заправках (відео)

При купівлі товарів важливо уважно вчитуватись у цінники

Українка показала, як її ледь не обдурили на автозаправці однієї з мереж. На акційних цінниках була ледь помітна приписка.

Відповідні кадри дівчина оприлюднила в ТікТок. За її словами спочатку вона навіть не помітила цю "хитрість".

На відео показані полиці з солодощами та акційні цінники з написом"Акція 3+1!". А нижче: "Не діє. Нам теж шкода".

"Ми тут набрали по акції, а нам кажуть:"Не діє", — розповіла дівчина.

Як відреагували в мережі

Користувачі коментували це відео з певною іронією. Дехто розповів, що подібні "акції" зустрічали й в інших торгівельних мережах.

"Акції, на які ми заслужили";

"Яка заправка — такі й акції";

"Я так давно не сміялась. Які часи, такі і акції))";

"Можна ще ціни написати, а нижче (ціна не така), нижче правильні";

"Я теж на це повелась спочатку. Але швидко вчиталась ахахахха;

"Я нещодавно в комфі побачила знижку аж в 2%, але ж рефлекс на жовтий цінник спочатку спрацював", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

