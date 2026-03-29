"Какие времена, такие и акции": украинка показала, как обманывают на заправках (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При покупке товаров важно внимательно вчитываться в ценники
Украинка показала, как ее чуть не обманули на автозаправке одной из сетей. На акционных ценниках была едва заметна приписка.
Соответствующие кадры девушка обнародовала в ТикТок. По ее словам, сначала она даже не заметила эту "хитрость".
На видео показаны полки со сладостями и акционные ценники с надписью "Акция 3+1!". А ниже: "Не действует. Нам тоже жаль".
"Мы здесь набрали по акции, а нам говорят: "Не действует", — рассказала девушка.
@malik_yulia8 ♬ Сколомийка - Петро Медведчук
Как отреагировали в сети
Пользователи комментировали видео с определенной иронией. Некоторые рассказали, что подобные "акции" встречали и в других торговых сетях.
"Акции, которые мы заслужили";
"Какая заправка — такие и акции";
"Я так давно не смеялась. Какие времена, такие и акции))";
"Можно еще цены написать, а ниже (цена не такая), ниже правильные";
"Я тоже на это повелась сначала. Но быстро вчиталась ахахахха";
"Я недавно в комфи увидела скидку аж в 2%, но рефлекс на желтый ценник сначала сработал", — пишут пользователи.
