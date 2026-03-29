Різниця у понад годину. О котрій буде темніти в різних частинах України після переходу на літній час

Впродовж наступного тижня день ставатиме довшим на 1-2 хвилини

В ніч на 29 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. Але, через велику протяжність держави різниця заходу сонця у часі між сходом і заходом країни складатиме понад годину.

"Телеграф" розповість, коли темнітиме в Україні, після переведення годинників на прикладі українських міст, розташованих зі Сходу на Захід. Варто зазначити, що час в різних регіонах може бути кардинально іншим.

О котрій сідатиме сонце в містах України

Час заходу сонця в Україні зі сходу на захід. Міста розташовані на векторі, що проходить через центральну частину держави на захід, протяжністю понад 1300 кілометрів.

Луганськ

У найсхіднішому обласному центрі України — Луганську 29 березня захід сонця відбудеться о 18:48. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 18:58. Таким чином світловий день за тиждень збільшиться на 10 хвилин.

Харків

У Харкові 29 березня захід Сонця відбудеться о 19:01. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня Сонце сідатиме вже о 19:12. Таким чином світловий день в Харкові за тиждень збільшиться на 11 хвилин.

Дніпро

У Дніпрі 29 березня захід Сонця відбудеться о 19:05. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня Сонце сідатиме вже о 19:16. Таким чином світловий день у Дніпрі також збільшиться на 11 хвилин.

Полтава

У Полтаві 29 березня захід Сонця відбудеться о 19:08. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня Сонце сідатиме вже о 19:19. Світловий день у Полтаві за тиждень збільшиться на 11 хвилин.

Мапа України

Київ

У столиці України 29 березня захід сонця відбудеться о 19:25. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 19:36. Таким чином за тиждень світловий день у Києві також збільшиться на 11 хвилин.

Вінниця

У Вінниці 29 березня захід сонця відбудеться о 19:32. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 19:43. Таким чином світловий день у Вінниці за тиждень збільшиться на 11 хвилин.

Львів

У Львові 29 березня захід сонця відбудеться о 19:50. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 20:01. Таким чином світловий день у Львові і за тиждень збільшиться на тих же 11 хвилин.

Ужгород

В найзахіднішому обласному центрі України — Ужгороді 29 березня захід сонця відбудеться о 19:56. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 20:07. Таким чином світловий день в Ужгороді за тиждень збільшиться також на 11 хвилин.

Переведення голдинників в Україні. Колаж "Телеграф"

Значна різниця

Цей перелік показує основні пункти, що проходять через центральну та західну частини України, охоплюючи відстань понад 1300 км. Цікаво, що 29 березня сонце в Ужгороді сідатиме на 1 годину і 8 хвилин пізніше ніж в Луганську, а 5 квітня вже на 1 годину 19 хвилин.

