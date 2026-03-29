Різниця у понад годину. О котрій буде темніти в різних частинах України після переходу на літній час
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Впродовж наступного тижня день ставатиме довшим на 1-2 хвилини
В ніч на 29 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. Але, через велику протяжність держави різниця заходу сонця у часі між сходом і заходом країни складатиме понад годину.
"Телеграф" розповість, коли темнітиме в Україні, після переведення годинників на прикладі українських міст, розташованих зі Сходу на Захід. Варто зазначити, що час в різних регіонах може бути кардинально іншим.
О котрій сідатиме сонце в містах України
Час заходу сонця в Україні зі сходу на захід. Міста розташовані на векторі, що проходить через центральну частину держави на захід, протяжністю понад 1300 кілометрів.
Луганськ
У найсхіднішому обласному центрі України — Луганську 29 березня захід сонця відбудеться о 18:48. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 18:58. Таким чином світловий день за тиждень збільшиться на 10 хвилин.
Харків
У Харкові 29 березня захід Сонця відбудеться о 19:01. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня Сонце сідатиме вже о 19:12. Таким чином світловий день в Харкові за тиждень збільшиться на 11 хвилин.
Дніпро
У Дніпрі 29 березня захід Сонця відбудеться о 19:05. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня Сонце сідатиме вже о 19:16. Таким чином світловий день у Дніпрі також збільшиться на 11 хвилин.
Полтава
У Полтаві 29 березня захід Сонця відбудеться о 19:08. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня Сонце сідатиме вже о 19:19. Світловий день у Полтаві за тиждень збільшиться на 11 хвилин.
Київ
У столиці України 29 березня захід сонця відбудеться о 19:25. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 19:36. Таким чином за тиждень світловий день у Києві також збільшиться на 11 хвилин.
Вінниця
У Вінниці 29 березня захід сонця відбудеться о 19:32. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 19:43. Таким чином світловий день у Вінниці за тиждень збільшиться на 11 хвилин.
Львів
У Львові 29 березня захід сонця відбудеться о 19:50. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 20:01. Таким чином світловий день у Львові і за тиждень збільшиться на тих же 11 хвилин.
Ужгород
В найзахіднішому обласному центрі України — Ужгороді 29 березня захід сонця відбудеться о 19:56. Впродовж наступних 7 днів до тривалості світлого часу доби додаватиметься по 1-2 хвилини. А 5 квітня сонце сідатиме вже о 20:07. Таким чином світловий день в Ужгороді за тиждень збільшиться також на 11 хвилин.
Значна різниця
Цей перелік показує основні пункти, що проходять через центральну та західну частини України, охоплюючи відстань понад 1300 км. Цікаво, що 29 березня сонце в Ужгороді сідатиме на 1 годину і 8 хвилин пізніше ніж в Луганську, а 5 квітня вже на 1 годину 19 хвилин.
