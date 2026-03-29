Разница более чем в час. Во сколько будет темнеть в разных частях Украины после перехода на летнее время

В течение следующей недели день будет становиться дольше на 1-2 минуты.

В ночь на 29 марта в Украине состоится переход на летнее время. Но, из-за большой протяженности государства разница заката во времени между востоком и западом страны составит более часа.

"Телеграф" расскажет, когда будет темнеть в Украине, после перевода часов на примере украинских городов, расположенных с Востока на Запад. Следует отметить, что время наступления сумерек в разных регионах может быть кардинально другим.

Во сколько будет садиться солнце в городах Украины

Время заката в Украине с востока на закат. Города расположены на векторе, проходящем через центральную часть государства на запад, протяженностью более 1300 километров.

Луганск

В самом восточном областном центре Украины — Луганске 29 марта закат состоится в 18:48. В течение следующих 7 дней до продолжительности светлого времени суток добавляется по 1-2 минуты. А 5 апреля солнце будет садиться уже в 18:58. Таким образом световой день за неделю увеличится на 10 минут.

Харьков

В Харькове 29 марта закат солнца состоится в 19:01. В течение следующих 7 дней до продолжительности светлого времени суток добавляется по 1-2 минуты. А 5 апреля солнце будет садиться уже в 19:12. Таким образом, световой день в Харькове за неделю увеличится на 11 минут.

Днепр

В Днепре 29 марта закат Солнца состоится в 19:05. В течение следующих 7 дней до продолжительности светлого времени суток добавляется по 1-2 минуты. А 5 апреля солнце будет садиться уже в 19.16. Таким образом, световой день в Днепре также увеличится на 11 минут.

Полтава

В Полтаве 29 марта закат Солнца состоится в 19:08. В течение следующих 7 дней до продолжительности светлого времени суток добавляется по 1-2 минуты. А 5 апреля солнце будет садиться уже в 19:19. Световой день в Полтаве через неделю увеличится на 11 минут.

Карта Украины

Киев

В столице Украины 29 марта закат состоится в 19:25. В течение следующих 7 дней до продолжительности светлого времени суток добавляется по 1-2 минуты. А 5 апреля солнце будет садиться уже в 19:36. Таким образом, за неделю световой день в Киеве также увеличится на 11 минут.

Винница

В Виннице 29 марта закат состоится в 19:32. В течение следующих 7 дней до продолжительности светлого времени суток добавляется по 1-2 минуты. А 5 апреля солнце будет садиться уже в 19:43. Таким образом, световой день в Виннице за неделю увеличится на 11 минут.

Львов

Во Львове 29 марта закат состоится в 19:50. В течение следующих 7 дней до продолжительности светлого времени суток добавляется по 1-2 минуты. А 5 апреля солнце будет садиться уже в 20:01. Таким образом, световой день во Львове и через неделю увеличится на тех же 11 минут.

Ужгород

В западном областном центре Украины — Ужгороде 29 марта закат состоится в 19:56. В течение следующих 7 дней до продолжительности светлого времени суток добавляется по 1-2 минуты. А 5 апреля солнце будет садиться уже в 20:07. Таким образом, световой день в Ужгороде за неделю увеличится также на 11 минут.

Перевод голдинников в Украине. Коллаж "Телеграф"

Значительная разница

Этот список показывает основные пункты, которые проходят через центральную и западную части Украины, охватывая расстояние более 1300 км. Интересно, что 29 марта солнце в Ужгороде будет садиться на 1 час и 8 минут позже, чем в Луганске, а 5 апреля уже на 1 час 19 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто ввел перевод времени и почему Украина снова меняет стрелки. А началось все это даже не с СССР.