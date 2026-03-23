Зеленського "змусили" продавати товари для рибалок: як це виглядає та чи законно

В мережі вже жартують з ситуації

В Україні продати вживану котушку для вудочки намагаються за допомогою зображення президента Володимира Зеленського. Воно згенероване штучним інтелектом — на ньому президент начебто тримає об'єкт продажу.

Оголошення опублікували на відомій інтернет платформі. Автор зі Львова та вказує, що котушка в чохлі та з рідною коробкою: "Була в використанні не довго. Береглась, візуально мінімум слідів використання, що видно по фото. Полювала на окуня на ультралайті на малих вагах". В комплекті також шнур.

Скріншот оголошення з використанням згенерованого зображення Зеленського

Автор ніяк використання зображення президента не коментує. Зауважимо — водяний знак Gemini з згенерованого портрета не обрізаний. В мережі вже відреагували на подібний спосіб продажу. "Хіба на це хтось клюне?", — жартують над способом продажу, натякаючи на товар.

Використання фото та відео публічних осіб в рекламі прямо забороняє ст. 308 Цивільного кодексу та закон "Про рекламу". У випадку реального фото — може загрожувати чималий штраф. Однак з зображеннями ШІ ситуація інша. У законодавстві заборона на подібне не прописана, а в Білій книзі з регулювання ШІ в Україні йдеться, що автори "діпфейків", повинні розкривати, що контент було створено або маніпулювано за допомогою засобів ШІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою ШІ можна уявити, як би виглядали в сучасному світі відомі українці з минулого. Наприклад, Леся Українка могла б займатися волонтерством.