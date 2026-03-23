Зеленского "заставили" продавать товары для рыбаков: как это выглядит и законно ли

В сети уже шутят про ситуацию

В Украине продать подержанную катушку для удочки пытаются с помощью изображения президента Владимира Зеленского. Оно сгенерировано искусственным интеллектом — на нем президент якобы держит объект продажи.

Объявление опубликовано на известной интернет платформе. Автор из Львова и указывает, что катушка в чехле и с родной коробкой: "Была в использовании не долго. Береглась, визуально минимум следов использования, что видно по фото. Охотилась на окуня на ультралайте на малых весах". В комплекте также шнур.

Скриншот объявления с использованием сгенерированного изображения Зеленского

Автор никак использования изображения президента не комментирует. Заметим – водяной знак Gemini со сгенерированного портрета не обрезан. В сети уже отреагировали на подобный способ продаж. "Разве на это кто-то клюнет?", — шутят над способом продажи, намекая на товар.

Использование фото и видео публичных лиц в рекламе запрещает ст. 308 Гражданского кодекса и Закон "О рекламе". В случае реального фото может грозить немалый штраф. Однако с изображениями ИИ ситуация иная. В законодательстве запрет на подобное не прописан, а в Белой книге по регулированию ИИ в Украине говорится, что авторы "дипфейков" должны раскрывать, что контент был создан или манипулирован с помощью средств ИИ.

