Дніпро може засипати снігом в березні? Коли саме таке можливо

Не поспішайте ховати зимові речі

Погода у Дніпрі наприкінці березня буде сніжною. Місто накриють інтенсивні опади, що не є типовим для весни.

Згідно з даними синоптичного сервісу Ventusky, останній тиждень березня принесе у Дніпро та область справжній "зимовий привіт". На прогностичних картах чітко видно зону опадів, яка охопить регіон.

Що прогнозує Ventusky

За даними метеорологічних моделей GFS, у неділю, 29 березня, Дніпро опиниться в епіцентрі циклону. Очікується випадіння мокрого снігу та снігу з дощем. Показники опадів у місті можуть досягати 0.9 мм, а в окремих районах області — до 2 мм. Снігова зона накриє Кривий Ріг, Дніпро та Павлоград, тоді як південніше (у районі Мелітополя) йтимуть переважно дощі.

Температурний режим у цей період буде нестабільним. На зміну відносно теплим дням (до +17°C у середині тижня) прийде похолодання, яке і спровокує перехід дощу у сніг.

Зверніть увагу! Варто зауважити, що сервіс Ventusky базується на числових моделях прогнозування погоди (зокрема американській GFS або європейській ECMWF), які автоматично опрацьовують дані супутників та метеостанцій. Такі карти є динамічними та можуть змінюватися кілька разів на добу залежно від руху повітряних мас.

Попри високу технологічність онлайн-радарів, синоптики радять використовувати їх як орієнтир для відстеження тенденцій. Найбільш точним та верифікованим залишається прогноз Українського гідрометцентру.

Думка Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі також підтверджують тенденцію до мінливої погоди наприкінці березня. За попередніми розрахунками фахівців, останній тиждень місяця характеризуватиметься проходженням атмосферних фронтів.

Проте поки що достеменно невідомо, чи перетворяться ці опади на повноцінний сніг. Точність такого прогнозу залежить від руху холодних повітряних мас з півночі, що буде зрозуміло ближче до 25-26 березня.

23-25 березня: денна температура підніметься до +15°C…+17°C, можливі невеликі дощі.

денна температура підніметься до +15°C…+17°C, можливі невеликі дощі. 26 березня: почнеться поступове зниження температури, нічні показники триматимуться на рівні +8°C.

почнеться поступове зниження температури, нічні показники триматимуться на рівні +8°C. 29 березня: пік негоди, ймовірність снігопадів та сильних поривів вітру.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві різко зміниться погода.