"Крышевание" от Минобороны и обвинения в коррупции: между Филатовым и Лаченым новый "раунд" ссоры

Вадим Михальченко
Игорь Лаченков и Борис Филатов Новость обновлена 16 марта 2026, 17:37
Игорь Лаченков и Борис Филатов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Перепалка в сети, вероятно, может перерасти в нечто серьезнее

Громкая публичная ссора между мэром Днепра Борисом Филатовым и блогером и волонтером Игорем Лаченковым (Лачен) не останавливается. Городской голова рассказал о якобы фиктивном бронировании блоггера от мобилизации, тот также не остался в долгу.

Обе стороны, не подбирая слов, обвиняют друг друга. "Телеграф" отследил очередной эпизод эскалации конфликта.

Новый раунд

16 марта глава Днепра Борис Филатов продолжил спор с блоггером и обнародовал пост, в котором заявил, что Игоря Лаченкова от мобилизации в ВСУ прячут за фиктивным бронированием от предприятия-подрядчика Минобороны. По его словам, так называемые "лидеры мнений" с миллионами подписчиков нужны властям для дискредитации оппонентов.

Пост Бориса Филатова 16.03.2026
Также Филатов обратился к новому руководству Минобороны и Агентству оборонных закупок. Он призвал их лишить "выдающегося блоггера прикрытия от МО и АОЗа".

Как ответил Лачен

В свою очередь Игорь Лаченков обвинил Филатова в коррупции. Также он отметил, что не понимает, неужели у мэра прифронтового города "нет более важных дел, чем воевать с блоггерами".

Пост Игоря Лаченкова 16.03.2026
Позже он добавил, что ни один городской голова ему столько внимания не уделил. Также Лаченков заявил, что для Филатова — "это провал".

С чего все началось

Как писал "Телеграф", обмениваться публичными обвинениями и оскорблениями в нецензурной форме оппоненты начали после выхода интервью Филатова, в котором тот, в частности, рассказал о своих конфликтах в соцсетях. Среди других он упомянул и Игоря Лаченкова, неоднократно делавшего резкие заявления по поводу главы Днепра, и добавил, что "Лаченков идет по пути Джокера".

В свою очередь, Лачен назвал Филатова и Корбана "жалкими смешными мародерами", которые якобы "отжали у покойных друзей имущество". В ответ Филатов не только обозвал блоггера, но и обвинил в коллаборационизме его мать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для Филатова и Лачена выбрали идеальное место для стрелки. Об этом скандале уже шутят в сети.

