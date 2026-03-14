Нові великодні цукерки від Roshen підкорили українців. З чим вони та скільки коштують (відео)

Є чотири види у різних обгортках та з рідкою начинкою

До Великодня Roshen випустив нові цукерки, які вже вірусяться у мережі. Чимало блогерів зняли огляд та Bunny Gifts, та розповіли, чи варто їх купляти.

У Тік Ток відома оглядачка українських товарів з понад 300 тисячею підписників розповіла, що на 16 цукерок витратила майже 90 грн. Адже кілограм Bunny Gifts коштує 395 грн.

Всього є чотири види нових великодніх цукерок. Усі вони виконані з білого шоколаду та формою нагадують яйця. Чимало користувачів кажуть, що за смаком вони схожі на Ko-Ko Choco White.

Скільки коштують цукерки Bunny Gifts.

Зауважимо, що наразі придбати ці цукерки можна лише в магазинах "Рошен". Блогерка Юля Мусійчук вже розповіла, який колір за який смак відповідає.

Нові Bunny Gifts мають такі смаки:

жовта — вершкова карамель;

блакитна — какао та вишня;

рожева — вершкова полуниця;

зелена — какао-карамель

У мережі користувачі вже діляться своїми відгуками на нові цукерки та називають власних фаворитів. До слова, ця новинка зроблена до Великодня, тобто на полицях буде приблизно місяць. У коментарях пишуть:

12 шт. — 109 грн, сьогодні купувала. Мій фаворит зелений.

Сьогодні взяла спробувати різні смаки, зелена — бомба, завтра піду скуплю всі зелені.

До речі, Ko-Ko Choco в мене теж улюблені.

Теж хочу їх спробувати, виглядають смачно.

Прикольна новинка до Великодня, шкода, що скрізь білий шоколад, я його шоколадом не вважаю.

Мені жовта і зелена сподобались.

