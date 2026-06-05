Вік даєтся взнаки? Путін "завис" під час промови (відео)

Тема про ситуацію на фронті викликала важке зітхання та заціпеніння в очільника Кремля

Глава Росії Володимир Путін зробив велику паузу, коли говорив про ситуацію на фронті. Виникає питання: диктатор забув вивчений заздалегідь текст чи це було щось інше?

"Телеграф" попросив нейромережу Gemini "подивитися" відео та проаналізувати поведінку очільника Кремля під час виступу.

На думку штучного інтелекту, зависання, паузи чи так звані "мікроінсульти" мовлення, які можна спостерігати на цьому відео привертають чимало уваги. Нейромережа особливо відзначила 11 секунду ролика, коли глава РФ глибоко зітхає і довго не може почати речення.

Також ШІ зауважив, що точний медичний чи психологічний діагноз лише за відеозаписом поставити неможливо. Однак, аналізуючи подібну поведінку, експерти з нейропсихології, лінгвістики та аналізу мови тіла зазвичай виділяють кілька основних причин:

1. Психологічне напруження та когнітивне навантаження

Коли людина змушена говорити на максимально чутливу для себе тему (у цьому випадку — війна в Україні, яку він називає "конфліктом"), її мозок працює в режимі підвищеного контролю.

Фільтрація інформації: Йому потрібно миттєво зважувати кожне слово, щоб не бовкнути зайвого, що суперечило б офіційній пропаганді чи видало б реальний стан справ.

Йому потрібно миттєво зважувати кожне слово, щоб не бовкнути зайвого, що суперечило б офіційній пропаганді чи видало б реальний стан справ. Конструювання вигадок: Психологами доведено, що формулювання неправди або викривленої реальності вимагає значно більше когнітивних зусиль та часу, ніж переказ реальних фактів. Це і викликає такі тривалі "зависання".

2. Вікові зміни та неврологічний стан

Нейромережа також акцентувала, що Путіну вже за 70, і в такому віці природні когнітивні процеси можуть уповільнюватися.

Пошук слів (аномія): Тимчасові труднощі з підбором потрібного слова або формулюванням думки є поширеним явищем.

Тимчасові труднощі з підбором потрібного слова або формулюванням думки є поширеним явищем. Втома: На тлі хронічного стресу або можливих проблем зі здоров'ям, про які роками дискутують західні розвідки та медичні експерти, здатність швидко та чітко реагувати на запитання може помітно знижуватися.

3. Ораторська стратегія

Іноді тривалі паузи використовуються навмисно як елемент маніпуляції, психологічного тиску або створення певного образу.

Імітація "глибоких роздумів": Державна пропаганда часто подає такі паузи як ознаку того, що лідер "зважує кожне рішення" і демонструє надзвичайну серйозність.

Державна пропаганда часто подає такі паузи як ознаку того, що лідер "зважує кожне рішення" і демонструє надзвичайну серйозність. Затягування часу: Пауза дає можливість зібратися з думками, якщо запитання виявилося не зовсім комфортним, або перечекати хвилювання. На це вказує і характерне важке зітхання перед заціпенінням.

Висновки

Gemini резюмувала, що швидше за все, на відео присутня сукупність факторів — вікових змін, високого рівня стресу та необхідності ретельно цензурувати власну мову під час обговорення теми, де реальність кардинально розбігається з власними наративами російського диктатора.

Нагадаємо, на думку політичних експертів, зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним у Москві, як пропонує РФ, неприпустима з кількох причин. Вони також розповіли "Телеграфу" про вплив та роль листа Зеленського очільнику Кремля.