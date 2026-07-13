"Я багата, він бідний": що відомо про чоловіка комікеси Волкової, від якого вона народила двох дітей

Обранець зірки також займається стендапом

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Відома українська стендап-комікеса Алла Волкова 11 липня артистка вдруге стала мамою — у неї та її коханого, коміка Богдана Боярина, народилася донька Варвара. Радісною новиною пара поділилася у соцмережах, опублікувавши перші кадри з пологового будинку.

Для пари це вже друга спільна дитина. Первісток з'явився на світ 1 квітня 2025 року — символічно у День сміху. Тоді Волкова народила доньку Злату.

Алла Волкова з донькою Златою. Фото: instagram.com/fkudz

Алла Волкова з донькою Варварою. Фото: instagram.com/fkudz

Попри те, що ім'я Алли Волкової давно відоме далеко за межами стендап-сцени, її обранець Богдан Боярин залишається менш публічною людиною. Він також займається гумором і був присутній на обох пологах коханої.

Хто такий Богдан Боярин

Богдан Боярин також працює у жанрі стендапу. Він виступає з сольними концертами, бере участь у комедійних проєктах та гастролях, а також нерідко виходить на сцену разом із Волковою. Після народження першої доньки вони навіть створили спільну програму "Як ми народили дитину", у якій із гумором розповідали про батьківство, стосунки, новий етап життя та власне пологи.

Алла Волкова та Богдан Боярин. Фото: kontramarka.ua

Алла Волкова та Богдан Боярин. Фото: kontramarka.ua

В інтерв'ю вони неодноразово жартували над побутом, вихованням дітей і навіть власним ставленням до шлюбу. Попри те, що вони мають двох дітей, пара не поспішає офіційно оформлювати стосунки. Волкова пояснювала, що ніколи не мріяла про традиційне весілля і спокійно ставиться до відсутності штампа в паспорті і навіть жартувала, що не хоче виходити заміж, бо "вона багата, а він бідний".

Алла Волкова та Богдан Боярин. Фото: instagram.com/bod1qa

Після народження Злати саме Богдан часто залишався з донькою, поки Алла вирушала у гастрольні тури. Комікеса не раз із притаманною їй іронією казала, що він чудово справляється з батьківством.

Богдан Боярин з донькою Златою. Фото: instagram.com/bod1qa

Трагічна історія першого чоловіка

До того, як Алла Волкова стала відомою комікесою, вона пережила велику втрату. Її перший чоловік, росіянин Валерій, помер від раку.Сьогодні артистка не приховує цієї сторінки свого життя й висміює її у стендапах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що футболіст Бражко замилував фото з сином дружини Квіткової. Сину блогерки та телеведучого Микити Добриніна 13 липня виповнилося п'ять років.