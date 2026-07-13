"Наш супергерой": футболіст Бражко замилував фото з сином дружини Квіткової

Маленький Левчик святкує день народження

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Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко вкотре показав, що між ним та сином дружини Даші Квіткової склалися теплі стосунки. У день народження маленького Лева спортсмен присвятив йому ніжне привітання.

Сину блогерки та телеведучого Микити Добриніна 13 липня виповнилося п'ять років. З цієї нагоди іменинника привітав Володимир Бражко, який нещодавно одружився з Квітковою.

У своїх Instagram-сторіс футболіст опублікував чорно-білий кадр, на якому вони разом із Дашею цілують усміхненого Лева в щоки. На фото хлопчик буквально сяє від щастя, а сам Бражко тепло звернувся до нього: "Любимо тебе, наш супергерой".

Даша Квіткова, її син Левчик та Володимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Сама Даша Квіткова до п'ятиріччя сина вона поділилася серією сімейних світлин та написала емоційне звернення, у якому зізналася, що материнство стало найважливішою подією в її житті.

Блогерка побажала Леву жити щиро, не боятися помилок, мріяти, ризикувати, голосно сміятися та закохуватися в життя. Вона також запевнила сина, що рідні завжди будуть поруч і підтримуватимуть його за будь-яких обставин.

"Дякую, що саме ти називаєш мене мамою. Це найкрасивіше слово, яке я коли-небудь чула. Люблю тебе так, як не вміє жодне слово. Завжди", — написала Квіткова

Раніше "Телеграф" розповідав, що Даша Квіткова зіграла весілля з Володимиром Бражком. Пара поділилася милими фото.