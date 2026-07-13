Як виглядають тесть і теща Олександра Усика: Катерина показала миле фото батьків

Батьки дружини боксера мешкають за кордоном

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Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина потішила підписників рідкісним сімейним кадром. Вона показала своїх батьків, які нечасто з'являються у її соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала тепле фото, на якому її мама й тато ніжно обіймаються. Батько усміхається в об'єктив, міцно притискаючи дружину до себе. Публікацію Усик доповнила лише великим червоним серцем.

Батьки Катерини Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Відомо, що Катерина народилася й виросла в Красноярську, куди її батьки свого часу переїхали з України. Згодом сім'я повернулася на батьківщину та оселилася в Криму, де майбутня дружина боксера познайомилася з Олександром Усиком ще під час навчання у школі.

Батько Катерини в минулому був водієм таксі, а мама працювала вчителькою. Після окупації Криму Росією батьки Катерини не залишилися жити на півострові. Родина переїхала до Київської області.

Нині ж вони мешкають в Іспанії разом із онуками — дітьми Катерини та Олександра Кирилом та Михайлом. Старша донька Єлизавета і молодша Марія залишаються в Києві з батьками.

Раніше "Телеграф" збирав для вас добірку найгарячіших фото Катерини Усик. Вона — головна підтримка боксера.