"Я богатая, он бедный": что известно о муже комикесы Волковой, от которого она родила двоих детей

Избранник звезды также занимается стендапом.

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Известная украинская стендап-комикеса Алла Волкова 11 июля артистка во второй раз стала мамой — у нее и ее любимого, комика Богдана Боярина родилась дочь Варвара. Радостной новостью пара поделилась в соцсетях, опубликовав первые кадры из роддома.

Для пары это уже второй общий ребенок. Первенец появился на свет 1 апреля 2025 года — символически в День смеха. Тогда Волкова родила дочь Злату.

Алла Волкова с дочерью Златой. Фото: instagram.com/fkudz

Алла Волкова с дочерью Варварой. Фото: instagram.com/fkudz

Несмотря на то, что имя Аллы Волковой давно известно в кругах юмора, ее избранник Богдан Боярин остается менее публичным человеком. Он также занимается юмором и присутствовал на обоих родах возлюбленной.

Кто такой Богдан Боярин

Богдан Боярин работает в жанре стендапа. Он выступает с сольными концертами, участвует в комедийных проектах и гастролях, а также часто выходит на сцену вместе с Волковой. После рождения первой дочери они даже создали совместную программу "Как мы родили ребенка", в которой с юмором рассказывали об отцовстве, отношениях, новом этапе в жизни и родах.

Алла Волкова и Богдан Боярин. Фото: kontramarka.ua

Алла Волкова и Богдан Боярин. Фото: kontramarka.ua

В разых шоу они неоднократно шутили над бытом, воспитанием детей и даже собственным отношением к браку. Несмотря на то, что у них двое детей, пара не спешит официально оформлять отношения. Волкова объясняла, что никогда не мечтала о традиционной свадьбе и спокойно относится к отсутствию штампа в паспорте и даже шутила, что не хочет выходить замуж, потому что "она богата, а он беден".

Алла Волкова и Богдан Боярин. Фото: instagram.com/bod1qa

После рождения Златы именно Богдан часто оставался с дочерью, пока Алла отправлялась в гастрольные туры. Комикеса не раз с присущей ей иронией говорила, что он отлично справляется с отцовством.

Богдан Боярин с дочерью Златой. Фото: instagram.com/bod1qa

Трагическая история первого мужа

До того как Алла Волкова стала известной комикесой, она пережила большую потерю. Ее первый муж, россиянин Валерий, умер от рака. Сегодня артистка не скрывает этой страницы своей жизни и высмеивает ее в стендапах.

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