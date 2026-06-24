"Серцебиття так і не сталося": Міка Ньютон відверто розповіла про болісну втрату дитини

Співачка втратила вагітність після онкології

Відома українська співачка Міка Ньютон вперше поділилася подробицями втрати вагітності, яку пережила після процедури штучного запліднення. За словами виконавиці, після ЕКЗ вона завагітніла, однак лікарі згодом повідомили, що вагітність перестала розвиватися.

Про болісний досвід артистка розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай. "Все нормально розвивається, потім серцебиття так і не сталося", — пригадала співачка.

Найтяжчим для Міки став збіг одразу кількох драматичних подій. У той період лікарі діагностували рак у її собаки Моцарта, якого вона називає членом родини. Операцію тварині призначили саме на день, коли у співачки почався викидень.

Міка Ньютон. Фото: скріншот з відео

Артистка зізналася, що пережила сильний фізичний біль і рясну кровотечу. За її словами, цей досвід виявився важчим, ніж відновлення після онкологічної операції.

"В мене такої болі не було навіть після тої операції серйозної. Ти просто розумієш, що організм народжує", — поділилася вона

Міка Ньютон з чоловіком Крісом. Фото: instagram.com/mikanewton

Після втрати вагітності Міка Ньютон зіткнулася і з психологічними труднощами. Співачка відверто розповіла, що вперше в житті відчула заздрість до жінок, які мають дітей або очікують на поповнення в родині.

"Я відкриваю Instagram, а там всі вагітні. І я перший раз в житті відчула: у неї є, а в мене нема. Я тільки своє загубила", — зізналася артистка

Що відомо про спроби Міки Ньютон стати мамою

Співачка вже багато років не приховує, що мріє про дитину. Після лікування раку яєчника у 2019 році вона зіткнулася з труднощами на шляху до материнства.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай Міка розповіла, що разом із чоловіком Крісом витратила понад 30 тисяч доларів на процедури ЕКЗ та лікування. Після викидня подружжя здійснило ще кілька спроб, однак бажаного результату вони поки не отримали.

Артистка пояснила, що через перенесені операції та гормональну терапію якість її яйцеклітин суттєво погіршилася. При цьому, за словами співачки, вона фізично може виносити дитину, однак проблема полягає саме в отриманні життєздатних ембріонів.

Міка зізналася, що разом із чоловіком обговорювала різні варіанти батьківства, зокрема використання донорських яйцеклітин та всиновлення. "Він каже: "Я краще буду без дітей, але я хочу побачити тебе і себе", — поділилася співачка.

Міка Ньютон та Кріс Сааведра. Фото: Instagram/mikanewton

Водночас подружжя не відкидає можливості всиновлення. За словами артистки, вони замислюються над тим, щоб подарувати родину дитині з України, яка залишилася без батьківської опіки через війну чи інші життєві обставини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Брітні Спірс мріє про третю дитину. Співачка вже має двох дорослих синів.