Друг Кадирова зганьбився з гіперкаром із запахом Роналду
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Росіянин розповідав, що купив автомобіль у самого КріРо
Відомий російський блогер Асхаб Тамаєв вихвалявся, що придбав гіперкар Bugatti Veyron у португальського футболіста Кріштіану Роналду. Насправді машину купили у російського шахрая.
Що потрібно знати
- Тамаєв оголосив про покупку авто у відомого футболіста
- Блогер заявляв, що в машині є "запах Роналду"
- РосЗМІ спростували слова Асхаба
Про це повідомляє shot. За інформацією джерела, рідкісний гіперкар був у розшуку в Росії.
Насправді Тамаєв купив Bugatti Veyron у Тимура Ахмедова, засудженого дагестанського шахрая, який організував фінансову піраміду. Після звільнення він виїхав за кордон і виставив гіперкар на продаж. Повідомляється, що Тамаєв викупив авто за 130 млн рублів (близько 75 млн грн).
Блогер вихвалявся підписникам, що купив автомобіль у легенди футболу за $9 млн (близько 404 млн грн). Він повністю змінив вигляд Bugatti: кузов обклеїли плівкою, а салон перешили в стилі CR7, щоб ніхто не запідозрив обман.
Крім того, Тамаєв заявив, що Кріштіану разом із проданою машиною презентував йому футбольну форму та м’яч. За інформацією shot, блогер купив це в одному із російських магазинів. За футболку він віддав 16 900 рублів (близько 9,7 тисячі грн), а за м’яч — 15 900 рублів (близько 9,2 тисячі грн).
Довідка: Асхаб Тамаєв – популярний російський блогер, ютубер та боєць поп-MMA, більш відомий у мережі під прізвиськом "Чеченський Халк". Останніми роками його YouTube-канал переорієнтувався на дорогий автомобільний контент, масштабні перегони на суперкарах, суперечки на мільйони рублів. Знаходиться у приятельських стосунках із Рамзаном Кадировим та його дітьми.
Нагадаємо, Адам Кадиров став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля. Адам навіть потрапив до Книги рекордів Росії, а в червні 2025 року він одружився.