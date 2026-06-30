Друг Кадирова зганьбився з гіперкаром із запахом Роналду

Росіянин розповідав, що купив автомобіль у самого КріРо

Відомий російський блогер Асхаб Тамаєв вихвалявся, що придбав гіперкар Bugatti Veyron у португальського футболіста Кріштіану Роналду. Насправді машину купили у російського шахрая.

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Про це повідомляє shot. За інформацією джерела, рідкісний гіперкар був у розшуку в Росії.

Насправді Тамаєв купив Bugatti Veyron у Тимура Ахмедова, засудженого дагестанського шахрая, який організував фінансову піраміду. Після звільнення він виїхав за кордон і виставив гіперкар на продаж. Повідомляється, що Тамаєв викупив авто за 130 млн рублів (близько 75 млн грн).

Блогер вихвалявся підписникам, що купив автомобіль у легенди футболу за $9 млн (близько 404 млн грн). Він повністю змінив вигляд Bugatti: кузов обклеїли плівкою, а салон перешили в стилі CR7, щоб ніхто не запідозрив обман.

Bugatti Veyron Асхаба Тамаєва до та після покупки/Фото: shot

Асхаб Тамаєв видав свій Bugatti Veyron за авто Кріштіану Роналду/Фото: shot

Крім того, Тамаєв заявив, що Кріштіану разом із проданою машиною презентував йому футбольну форму та м’яч. За інформацією shot, блогер купив це в одному із російських магазинів. За футболку він віддав 16 900 рублів (близько 9,7 тисячі грн), а за м’яч — 15 900 рублів (близько 9,2 тисячі грн).

Асхаб Тамаєв заявив, що Кріштіану Роналду подарував йому футбольний м’яч та футболку/Фото: shot

Довідка: Асхаб Тамаєв – популярний російський блогер, ютубер та боєць поп-MMA, більш відомий у мережі під прізвиськом "Чеченський Халк". Останніми роками його YouTube-канал переорієнтувався на дорогий автомобільний контент, масштабні перегони на суперкарах, суперечки на мільйони рублів. Знаходиться у приятельських стосунках із Рамзаном Кадировим та його дітьми.

Асхаб Тамаєв та Адам Кадиров/Фото: instagram.com/tamaaev

Асхаб Тамаєв та Рамзан Кадиров/Фото: instagram.com/tamaaev

Асхаб Тамаєв та Ахмат Кадиров/Фото: instagram.com/tamaaev

Нагадаємо, Адам Кадиров став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля. Адам навіть потрапив до Книги рекордів Росії, а в червні 2025 року він одружився.