"Ти взагалі про це думаєш?": Ірочка з "Холостяка" оригінально потролила Тараса Цимбалюка (відео)

Дівчна нагадала про романтичне побачення з Цимбалюком, коли вони посадили дерево

Учасниця шоу "Холостяк 14" Ірина, яку глядачі називають Ірочкою, знайшла спосіб нагадати про своє побачення з Тарасом Цимбалюком. Щоправда, цього разу без головного героя.

Дівчина опублікувала жартівливе відео, зняте у Хмельницькому біля дерева, яке вони разом із Цимбалюком посадили під час побачення на шоу. На початку ролика Ірочка сидить поруч із деревцем та звертається до актора так, ніби той її чує.

"Ти пам'ятаєш це дерево? Пам'ятаєш це побачення? Ти взагалі про це думаєш, Тарас? Тарас, чого ти мовчиш, Тарас?" — з гумором каже учасниця

Після цього камера віддаляється, і стає зрозуміло, чому відповіді не буде. На місці є лише дерево, яке за цей час помітно підросло, а самого Цимбалюка поруч немає. Саме цей несподіваний фінал і став головною "родзинкою" ролика.

Що відомо про побачення Ірочки та Цимбалюка

В одному із останніх епізодів шоу Цимбалюк поїхав до рідного міста Ірочки — Хмельницького для знайомства з її батьками. Побачення склалося із двох частин — саме тоді вони разом посадити маленьке деревце у "місці сили" дівчини і мріяли, що будуть разом приїздити сюди і згадувати, як зароджувалися їхні стосунки. Але не так все склалося, як гадалося.

Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко. Фото: СТБ

