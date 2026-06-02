"Ты вообще об этом думаешь?": Ирочка из "Холостяка" оригинально потролила Тараса Цымбалюка (видео)

Девушка напомнила о романтическом свидании с Цымбалюком, когда они посадили дерево

Участница шоу "Холостяк 14" Ирочка, которую зрители называют Ирочкой, нашла способ напомнить о своем свидании с Тарасом Цымбалюком. Правда, в этот раз без главного героя.

Девушка опубликовала шутливое видео, снятое в Хмельницком возле дерева, которое они вместе с Цымбалюком посадили во время свидания на шоу. В начале ролика Ирочка сидит рядом с деревцем и обращается к актеру так, словно ее слышит.

"Ты помнишь это дерево? Помнишь это свидание? Ты вообще об этом думаешь, Тарас? Тарас, чего ты молчишь, Тарас?" – с юмором говорит участница

После этого камера отдаляется и становится понятно, почему ответа не будет. На месте есть только дерево, за это время заметно подросшее, а самого Цымбалюка рядом нет. Именно этот неожиданный финал и стал главной "изюминкой" ролика.

Что известно о свидании Ирочки и Цымбалюка

В одном из последних эпизодов шоу Цымбалюк отправился в родной город Ирочки — Хмельницкий для знакомства с ее родителями. Свидание сложилось из двух частей — именно тогда они вместе посадить маленькое деревце в "месте силы" девушки и мечтали, что будут вместе приезжать сюда и вспоминать, как зарождались их отношения. Но не так все сложилось, как думалось.

Тарас Цымбалюк и Ирина Пономаренко. Фото: СТБ

