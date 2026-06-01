Таинство крещения с привкусом "русского мира"? Что известно о крестинах сына Алины Гросу

Священник, совершавший обряд, имеет связи с Россией

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками радостным событием – крещением своего сына. Крестной мамой маленького Марка-Габриэля стала артистка Ирина Билык. Однако в сети заметили противоречивые детали — место проведения обряда и личность совершавшего его священнослужителя.

На это обратила внимание журналистка Соня Кошкина. В своем посте она заявила, что крещение состоялось в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, который принадлежит Украинской православной церкви (УПЦ). Также журналистка отметила, что обряд проводил митрополит Мелетий, в мире Валентин Егоренко, которого ранее президент Украины лишил украинского гражданства.

Кошкина поставила под сомнение уместность такого выбора во время полномасштабной войны России против Украины, особенно учитывая общественные споры вокруг деятельности отдельных представителей УПЦ и их связей с Россией.

Свято-Духовский кафедральный собор в Черновцах много лет принадлежал УПЦ. В феврале 2025 года община проголосовала за переход храма в Православную церковь Украины, однако представители УПЦ не признали это решение. Из-за спора вокруг юрисдикции вопрос рассматривался в суде, который в 2026 году принял решение о передаче собора общине ВЦУ.

Что известно о митрополите Мелетии

По данным СБУ и ряда украинских медиа, его имя фигурировало среди священнослужителей УПЦ, в отношении которых были введены санкции в 2022 году. В 2023 году появилась информация о прекращении его украинского гражданства из-за наличия российского паспорта. Сам Мелетий отрицал, что является гражданином РФ, хотя признавал, что когда-либо подавал документы на получение российского паспорта. В то же время, журналистские расследования отмечали, что будущий митрополит в Московской духовной семинарии, а во время обысков в Черновицкой епархии правоохранители сообщали об обнаружении документов, которые могли свидетельствовать о его связях с РФ. Сам священнослужитель все эти упреки отвергал и называл их безосновательными.

Митрополит Мелетий

Что известно о крещении сына Алины Гросу

О самом обряде стало известно после того, как певица опубликовала серию фотографий из храма. На кадрах можно увидеть близких родственников и друзей семьи, а также народную артистку Украины Ирину Билык, ставшую крестной матерью мальчика.

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Снимки быстро разлетелись по сети и собрали немало поздравлений от поклонников. Многие поздравляли семью с важным событием и желали ребенку здоровья и счастливой судьбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Юлию Санину "укололи" из-за мужчины за границей после ее приезда в Киев. Певица ненадолго приехала в Украину и устроила прогулку по любимым местам столицы.