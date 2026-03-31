Аліна Гросу зворушила мережу фото з 86-річною бабусею

Гросу подякувала бабусі за її любов

Українська співачка Аліна Гросу, яка вперше стане мамою, показала свою 86-річну бабусю Марусю по маминій лінії та зворушливо привітала її з Днем народження. Артистка розповіла, які у них стосунки.

На своїй сторінці в Threads Аліна Гросу опублікувала тепле побажання та серію фотографій, на яких позує з мамою та бабусею. Співачка подякувала їй за щасливе дитинство.

Аліна Гросу показала свою 86-річну бабусю

Українська артистка Аліна Гросу, яка зараз живе за кордоном та готується до материнства, привітала свою бабусю Марусю із 86-річчям та показала, як вона виглядає. Співачка розповіла, що між ними завжди були теплі стосунки і їй буває сумно від того, що бабуся через вік часом не впізнає її:

Бабуська моя рідна, я хочу привітати тебе з твоїми 86. Я просто хочу побажати тобі сил і здоровʼя. Зараз все частіше кожну нашу зустріч я знайомлюсь з тобою, нагадую тобі хто я, деколи плачу…але я просто щаслива, що ти є з нами, але коли ти мене згадуєш і пізнаєш, я найщасливіша людина в світі Аліна Гросу

Аліна Гросу подякувала бабусі за дитинство, за те, що вона постійно її балувала і за її любов! Співачка показала фотографії, на яких позує з мамою та бабусею в українському вбранні.

Аліна Гросу з мамою та бабусею

Бабуся Аліни Гросу

Ці кадри викликали захоплення у користувачів мережі:

"Які ви гарні, бабуся неймовірно красива";

"Гарні! Здоров’я бабусі та довгих років";

"Довгих років життя!";

"Україночки-красуні".

Аліна Гросу показала 86-річну бабусю

"Телеграф" писав раніше, що відомо про маму Аліни Гросу. Вона хотіла у політику від партії Ляшка.