Известная российская актриса цинично присвоила хит Тины Кароль (видео)

Звезда "Тайн следствия" перепела "Ноченьку", развлекая россиян

Россияне в очередной раз цинично присвоили чужое творчество. Так, звезда российского сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук без разрешения исполнила хит Тины Кароль "Ноченька".

Паблики страны-оккупанта активно распространяют видео с гала-концерта Забайкальского международного кинофестиваля. На кадрах Ковальчук выступает на сцене вместе со своей дочерью Златой.

Для семейного дуэта они выбрали русскоязычную песню Тины Кароль "Ноченька", спев ее перед российской публикой без какого-либо официального согласия со стороны автора или правообладателей.

Анна Ковальчук с дочкой Златой

Стоит напомнить, что оригинальный трек "Ноченька" был выпущен украинской поп-дивой еще в 2006 году и стал одним из главных хитов в ее карьере. Не так давно Тина Кароль официально перевела эту композицию на украинский язык в рамках полного отказа от русскоязычного репертуара.

Что говорит Анна Ковальчук о войне?

Российская актриса ни разу прямо не осудила полномасштабное вторжение России в Украину и ракетные обстрелы мирных городов. Ковальчук продолжает активно жить, зарабатывать кровавые рубли и работать в Санкт-Петербурге, а также посещать официальные культурные мероприятия, спонсируемые Министерством культуры РФ (включая упомянутый Забайкальский кинофестиваль).

На днях без разрешения хит Светланы Лободы исполнил российский блогер.