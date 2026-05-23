Чим відмити чашки від нальоту без зусиль: простий бабусин спосіб, про який забули

З часом на чашках із чаєм і кавою з’являється характерний коричневий наліт.

Він виникає через таніни — природні речовини, що містяться в напоях. Навіть якщо посуд регулярно миють, згодом на стінках можуть залишатися сліди, які псують вигляд чашок і створюють відчуття неохайності. Позбутися такого нальоту можна значно простіше, ніж здається, і для цього не потрібні дорогі засоби.

Фахівці з побутової чистки та користувачі соцмереж наголошують: ефективно працюють звичайні засоби, які є майже в кожному домі. Один із найпростіших способів — використання харчової соди або лимонної кислоти, які м’яко розщеплюють забруднення і повертають посуду чистий вигляд.

Для цього достатньо розчинити невелику кількість соди або лимонної кислоти в гарячій воді, залити розчин у чашку і залишити на 10–15 хвилин. Після цього посуд потрібно просто промити звичайним способом. У більшості випадків навіть легке протирання губкою не потрібне — наліт відходить сам.

Ще один старий домашній метод — звичайна кухонна сіль. Її використовують як м’який абразив: достатньо злегка потерти вологою сіллю внутрішню поверхню чашки, і темні сліди поступово зникають. Цей спосіб часто застосовували ще в побуті раніше, коли спеціальних мийних засобів не було у вільному доступі.

Важливо зазначити, що регулярне очищення значно спрощує догляд за посудом. Якщо не залишати чай або каву надовго в чашці та одразу її ополіскувати, наліт майже не встигає закріпитися на поверхні.

Таким чином, повернути чашкам чистий вигляд можна без складних маніпуляцій і дорогих засобів — достатньо простих інгредієнтів, які зазвичай є під рукою.