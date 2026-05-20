Гра на камеру чи справжня "хімія"? Співачка Оксана Вояж розповіла про зйомки кліпу з красенем з "Холостячки"

Співачка зізналася, що її "підкупила" енергетика учасника реаліті

Відома українська співачка, зірка "нульових" Оксана Вояж після тривалої паузи повернулася з новим кліпом і одразу наробила шуму. У центрі уваги — її чуттєві сцени з учасником "Холостячки" Дмитром Шевченком, з яким у кадрі в артистки виникла настільки сильна "хімія". В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" співачка зізналася, що нова робота стала своєрідним поверненням до образу.

Партнером співачки у кліпі став Дмитро Шевченко, якого глядачі пам’ятають за романтичним реаліті зі Златою Огнєвіч. Артистка зазначила, що їм було важливо створити у кадрі справжню "хімію" — не награну, а таку, що відчувається через погляди, дотики та внутрішню напругу між героями.

За словами Оксани Вояж, Дмитро Шевченко має сильну чоловічу енергетику та яскравий типаж. Це, за словами співачки, ідеально підійшло для цієї історії.

Нагадаємо, Оксана Вояж була однією з помітних артисток української сцени у 2000-х роках. Тоді її запам’ятали завдяки епатажним образам, яскравим сценічним постановкам та красивому вокалу. Тепер співачка, схоже, вирішила повернути цей настрій.

