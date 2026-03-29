"Мурахи по шкірі": Пивоваров підкорив публіку виконанням легендарної пісні Степана Гіги

Фани вражені виконанням "Яворини"

На концерті пам’яті Степана Гіги, який відбувся 28 березня у Палаці Спорту, сталося те, що змусило публіку затамувати подих. Співак Артем Пивоваров виконав легендарну пісню "Яворина" так, що знайомі рядки прозвучали зовсім по-новому — драматично і глибоко.

Відео з виступу поділився Артем Пивоваров на своїй сторінці в TikTok. Кожен акорд, кожен жест виконавця перетворив відомий хіт на справжню емоційну історію.

Шанувальники одразу почали залишати захоплені коментарі. Хтось ділиться, що у нього пішли мурахи після прослуховування, а хтось просто висловлює вдячність Пивоварову за таке щире виконання.

"Степан Гіга пишався б, як Артем заспівав цю неймовірну Його пісню";

"Мурахи по шкірі…";

"Надзвичайно душевно, від чистого серця, пробиває до глибини душі. Дякую".

У концерті пам'яті Степана Гіги взяли участь понад 50 артистів і гуртів, що виконували улюблені хіти маестро у нових аранжуваннях — від знакових пісень, таких як "Цей сон", "Золото Карпат" до "Яворини" у сучасному звучанні.

Серед запрошених артистів були alyona alyona, Злата Огнєвіч, а також Степан Гіга-молодший та Квітослава Гіга — діти легенди. Також виступали TVORCHI, FIЇNKA, VOLKANOV, Наталія Бучинська, Павло Зібров, Оля Цибульська, Олена Тополя, гурт "Піккардійська терція" та гурт "ТІК".

