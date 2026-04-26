Перша переможниця нового "Караоке на Майдані". Хто вона така і як виглядає (фото і відео)

Легендарне шоу повернулося в оновленому форматі з благодійною місією та новим ведучим. "Телеграф" розповідає про співачку Lina Tion, яка першою підкорила серця глядачів та відкрила рахунок перемог у сезоні-2026.

У суботу, 25 квітня, у Києві відбулися зйомки перших випусків відродженого "Караоке на Майдані". Проєкт, який тепер виходить на телеканалі ТЕТ, змінив не лише "прописку" (зйомки перемістилися на Контрактову площу), а й ведучого – місце Ігоря Кондратюка зайняв популярний артист та хіп-хоп виконавець ХАС (Назар Хассан).

Головна інтрига — хто ж стане першою "народною зіркою" нової ери — вирішилася швидко: перемогу здобула молода виконавиця Lina Tion. На зйомках Ліна зуміла переспівати конкурентів та зібрати найбільшу підтримку натовпу, ставши офіційною першою переможницею сезону 2026 року.

Хто така Lina Tion?

Lina Tion (Ліна Тіон) – амбітна українська співачка та автор пісень. До участі у "Караоке" вона вже почала розвивати сольну кар’єру. Ліна активно випускає авторські треки у стилі поп та інді.

Літом 2025 року дівчина випустила свій перший кліп на пісню "Не твоя", а восени вийшов другий кліп "Карма".

У березні 2026 року виконавиця представила свою нову пісню "Ще".

Нагадаємо, що після майже семирічної перерви легендарне шоу "Караоке на Майдані" повернулося на вулиці Києва. Однак у мережі українці засудили проведення зйомок у день загибелі людей у Дніпрі внаслідок російських ударів.